Neregulile dintr-o comună din România, semnalate direct autorităților locale de către inteligența artificială

Un soft bazat pe inteligență artificială va fi implementat pentru a permite camerelor de supraveghere să identifice și să raporteze automat, direct autorităților, mai multe tipuri de nereguli.

Sistemul va raporta nereguli de la acte de vandalism și aruncarea gunoiului până la parcări neregulamentare, scrie ProTV, și va fi implementat pe toate camerele de supraveghere din comuna Florești, județul Cluj.

Softul va analiza în timp real imaginile captate și, atunci când va identifica nereguli, va alerta automat autoritățile locale.

De asemenea, noua tehnologie permite inclusiv identificarea autovehiculelor de mare tonaj care circulă fără autorizație sau fără taxă de acces în anumite zone. Datele sunt transmise instantaneu polițiștilor care emit amenzi.

Sistemul va fi programat, deocamdată, să recunoască cinci tipuri principale de contravenții, printre care și aruncarea deșeurilor pe domeniul public, vandalismul sau parcările neregulamentare.

Administrația locală susține că proiectul vizează anumite zone, în care se petrec abateri repetate. În funcție de rezultate, sistemul ar putea fi extins.

Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești: „Avem de gestionat foarte multe astfel de fapte, iar odată cu apariția acestor noi tehnologii, am sesizat această oportunitate".

Sistemul nu va folosi recunoașterea facială. Potrivit normelor europene, pentru a preveni încălcarea vieții private, autoritățile pot folosi doar aspecte care nu presupun identificarea directă a persoanelor.