Foto „Suntem cu ochii, dar și cu gura pe voi!”. Punctele de colectare selectivă din Sectorul 6, dotate cu camere video și difuzoare

Primăria Sectorului 6 al Capitalei a montat un sistem de monitorizare pentru cele 12 puncte de colectare selectivă pe șase fracții, dotate cu camere video și difuzoare. Așadar, „cine înghesuie cutia de carton la sticlă, spre exemplu, sau cine abandonează deșeuri voluminoase lângă containere este imediat avertizat prin difuzor.”

„Fără deșeuri aruncate la întâmplare! Polițiștii te văd și te atenționează de la distanță!

Monitorizăm non-stop cele 12 puncte de colectare separată pe 6 fracții, unde puteți aduce gratuit reciclabile. Toate au camere video. În plus, majoritatea dintre ele sunt dotate și cu difuzoare.

Cine înghesuie cutia de carton la sticlă, spre exemplu, sau cine abandonează deșeuri voluminoase lângă containere este imediat avertizat prin difuzor”, transmite primăria într-un comunicat.

Autoritatea locală a făcut o simulare pentru a demonstra modul în care funcționează sistemul. Astfel, o persoană a lăsat un morman de deșeuri în fața unui punct de colectare din Drumul Taberei.

→ Imaginea 1/3: FOTO: Facebook Primăria Sectorului 6

„Imediat s-a auzit din difuzor vocea polițistului din Dispeceratul de Monitorizare Video: «Suntem de la Poliția Locală. Vă rugăm să introduceți deșeurile în containerul dedicat». Dacă nu te conformezi, riști o amendă cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei. Pentru că polițistul din Dispecerat transmite în timp real către echipa din teren locația și semnalmentele tale”, menționează sursa citată.

Așadar, Primăria Sectorului 6 transmite un mesaj ferm: „suntem cu ochii, dar și cu gura pe voi! Ca să păstrăm Sectorul 6 curat, civilizat!”

„Cum reciclezi corect:

12 puncte de colectare separată sunt puse la dispoziție gratuit în sector. Harta lor o găsești în linkul din comentarii.

Adu aici tot ce se poate recicla: hârtie, carton, plastic, metal, sticlă, textile, electrice, electronice și electrocasnice de mici dimensiuni, sau deșeuri periculoase (baterii, acumulatori, cartușe de imprimantă, produse de curățenie etc.).

Pune fiecare reciclabil în containerul dedicat.

Nu lăsa cutia sau sacul cu gunoaie în afara containerelor! Aceasta înseamnă abandon de deșeuri pe domeniul public.

Haideți să fim responsabili și să avem grijă de spațiul comun, de mediu și de sănătate!”, încheie instituția.