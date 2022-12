Marele actor Florin Piersic, mesaj pentru România: „Eu știu tot, iubesc tot ce este legat de țara asta a mea”

Îndrăgitul actor Florin Piersic a transmis un mesaj emoționant de Ziua Națională a României. El mărturisește că iubirea sa pentru țară este atât de mare încât nu i-ar ajunge o viață să spună tot ce simte.

„Dragii mei, la mulți ani! Azi, de 1 Decembrie, vreau să vă zic un singur lucru și anume că iubirea mea pentru România și pentru fiecare om din această țară este atât de mare, încât ar trebui să mai trăiesc două sau trei vieți ca să le povestesc tuturor unde am fost în România, ce am simțit în România, pe unde am filmat în România, să fiu cel mai bun ghid pentru România”, a transmis îndrăgitul actor pe pagina sa de Facebook.

„Eu știu tot, iubesc tot ce este legat de țara asta a mea. Sper că ați înțeles și nu vă doresc decât să fiți sănătoși și să ne întâlnim, și să ne îmbrățișăm!”, a mai transmis îndrăgitul actor.

Cred în România

O campanie demarată de Asociația „Cred în România“ și susținută de „Adevărul“ vrea să ofere românilor o perspectivă nouă asupra Zilei Naționale și asupra lor înșiși: perspectiva celor care Cred în România, datorită motivelor concrete adunate din întreaga țară.

Știrile senzaționale, opiniile negative și zvonurile deseori nejustificate domină spațiul mediatic și discursul public. Românii se critică disproporționat pe sine, sunt neîncrezători în autorități, suspicioși în semeni și pesimiști la adresa României.

Acest deficit de optimism și încredere produce numeroase efecte: emigrație, scăderea stimei de sine, inhibarea investițiilor, reducerea sentimentului de apartenență la comunitate.

Totuși, adevărul este că România se dezvoltă rapid și recuperează decalaje, aflându-se deja în rândurile țărilor prospere, sigure și dinamice. Milioane de români pricepuți și cinstiți își fac treaba cu demnitate acolo unde se află. Povestea lor merită să fie spusă pentru că este povestea României reale.

România în care credem este europeană și euro-atlantică, democratică, multietnică, multiconfesională și inclusivă. Este România tolerantă și generoasă, atractivă pentru profesionșiti, studenți, artiști și antreprenori.

Fiecare dintre noi are motivele sale pentru care Crede în România. Poate te conving realizările în robotică sau destinațiile turistice de o frumusețe incontestabilă, poate apreciezi aplauzele de la festivalurile de film și calitatea evenimentelor culturale. Cu siguranță ai un motiv pentru care crezi în România. Vrem să îl descoperim.

România în care credem există deja, iar motivele celor care Cred în România trebuie spuse...