Povestea românului întors din războiul din Ucraina. „Credeam că rolul meu e să salvez oameni” VIDEO

Un român în vârstă de 37 de ani, care la începutul anului muncea în Spania, impresionat de drama ucrainenilor a hotărât să intre în legiunea străină care luptă pe frontul din Ucraina.

Ovidiu Stoica este cunoscut după ce în trecut a jefuit o bancă din Spania și a fost condamnat inițial la peste 100 de ani de închisoare, însă a scăpat după mult mai puțin și s-a angajat ca șofer pe camion, în peninsula Iberică.

În februarie, când a aflat de invazia rușilor în Ucraina, spune că s-a hotărât să ajute. A venit în România și a făcut, o vreme, voluntariat la Isaccea, pe unde intrau în țară refugiați ucraineni. Apoi s-a înrolat în Legiunea Internațională a Ucrainei, care adună voluntari din toată lumea: spanioli, columbieni, japonezi și alte nații de oameni care au auzit chemarea președintelui Zelenski și s-au oferit să lupte de partea Ucrainei în războiul cu rușii. După o testare sumară, Ovidiu Stoica a fost trimis în prima linie, scrie Recorder.

Bărbatul a vorbit pentru sursa citată și a povestit dramele prin care a trecut în războiul din Ucraina.

„Nu știu ce m-a afectat cel mai mult, dar nu mai sunt eu. O prietenă mi-a arătat niște imagini din Kiev, iar prima mea reacție a fost ceva de genul că nu are cum, e Kiev, lângă România, nu are cum. Ziua următoare am văzut că au căzut și cădeau bombe. M-am întors în România cu gândul să ajung și am căutat cel mai apropiat oraș lângă Isaccea. Am ajuns acolo, am făcut voluntariat o lună și am văzut o femeie foarte, foarte murdară, cu trei copii și mi-au cerut apă. Mi-a spus că timp de trei zile nici ea, nici copiii nu au putut să mănânce și să iasă dintr-un beci”, a declarat Ovidiu, pentru Recorder.

Impresionat de ceea ce a văzut la vamă, Ovidiu a hotărât să se înscrie în legiunea străinilor și a ajuns în prima linie, la Harkov.

„Am trecut un examen, m-au întrebat dacă sunt dependent de alcool, de droguri, dacă știu să folosesc o armă. Nu am cuvinte să zic cum m-am simțit pe front. Toți râdeam și eram bucuroși că suntem acolo. Când începi și vezi că băiatul cu care beam, mâncam, glumeam și număram bombele, nu mai e, te întrebi unde ești. Credeam că rolul meu e să salvez oamenii, dar practic eu doar apăsam pe trăgaci”, își amintește cu regret Ovidiu.

Românul spune că mereu își păstra o grenadă, pentru situația în care ar fi fost prins de ruși.

„Niciodată nu aș fi căzut prizonier. Te torturează, te maltratează, te interoghează, vrei sau nu, dai informații și apoi tot te omoară. Atunci, de ce să mai prelungesc? Noi suntem considerați jegul și cel mai mare rău din armată. Noi vrem să credem că nu am fost mercenari”, a mai povestit acesta pentru sursa citată.

Bărbatul s-a întors în România, după ce a suferit un accident despre care nu are voie să vorbească mai mult decât scrie în actele oficiale. Ține în continuare legătura cu prietenii pe care și i-a făcut pe front și speră ca piciorul său să revină la normal în cel mai scurt timp.