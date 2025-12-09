search
Marți, 9 Decembrie 2025
„Justițiarul de Cluj”, amendat după ce a îndemnat oamenii pe TikTok să iasă „cu topoare, furci și drujbe” la proteste

Publicat:

Un bărbat, cunoscut ca „Justițiarul de Cluj”, a fost condamnat la amendă penală pentru instigare publică, după ce a îndemnat oamenii, pe TikTok, să participe la proteste violente „cu topoare, cu furci, cu coase, cu tot ce aveţi… cu drujbe”. Decizia instanței nu este definitivă.

Un bărbat din Cluj a îndemnat oamenii pe TikTok să iasă la proteste violente FOTO: Arhivă
Un bărbat din Cluj a îndemnat oamenii pe TikTok să iasă la proteste violente FOTO: Arhivă

Judecătoria Cluj-Napoca a stabilit o amendă penală de 6.000 de lei pentru bărbat, alături de interzicerea dreptului de a ocupa funcții publice timp de trei ani și plata a 600 de lei cheltuieli judiciare. Sentința a fost pronunțată în urma unor mesaje postate la începutul anului pe TikTok, în care acesta îndemna la violență în contextul protestelor. Informațiile au fost publicate de presa locală.

Mesajul care a dus la condamnare

În luna ianuarie, „Justițiarul de Cluj” a postat online un mesaj în care susținea că protestele pașnice nu au efect și îi chema pe oameni să se înarmeze cu orice au la îndemână pentru a-și impune punctul de vedere. În videoclipul devenit viral, acesta spunea: „Protestele astea pe care le facem noi, paşnice, foarte greu vor da rezultate, trebuie nişte proteste, manifestaţii, revoluţii care, dragii mei... nu paşnice, pentru că paşnice nu merge (...) mers acolo, frumos, grămadă de bărbaţi adevăraţi şi mers acolo pe ei... (...) luaţi-vă o mână de bărbaţi... venim şi noi de la Cluj dacă trebe, (...) şi mergem acolo în Parlament peste ei, frate, pentru că nu ştiu ce faceţi acolo. (...) Cu mâinile... Cum trebe... Pline de ceva în ele... Cu mâinile... Cu ştiţi voi... Ieșiți în stradă frate cu topoare, cu furci, cu coase... Cu tot ce aveţi... Cu drujbe… cu ăsta... Ieşiţi vineri acum, dacă sunteţi oameni, aşa... Ieşiţi fermieri cu tractoare... Cu toate astea, să ieşim fraţilor în stradă. Eu sunt alături de voi”.

Mesajul a fost considerat de procurori și judecători o formă de instigare directă la violență, depășind limitele libertății de exprimare.

Argumentele instanței

Judecătorii au arătat în motivare că astfel de îndemnuri, lansate pe platforme cu audiență mare, pot provoca „reacții în lanț și tulburări grave ale ordinii publice”. Instanța a apreciat că apelurile făcute de bărbat au potențialul de a genera comportamente periculoase, ceea ce justifică sancțiunea penală, relatează News.ro. Decizia poate fi atacată prin apel.

Apeluri la violență pe rețelele sociale, fenomen în creștere

În ultimul an au apărut mai multe cazuri în care persoane au fost investigate sau trimise în judecată pentru mesaje difuzate online care instigau la violență sau la proteste agresive. Recent, un bărbat din Cluj a fost pus sub urmărire penală după ce, pe TikTok, a făcut apel la „o nouă revoluţie”, îndemnând la ocuparea cu forța a sediului Guvernului. 

În alte situaţii, pe TikTok au fost difuzate clipuri care anunţau proteste masive, cu ameninţări şi instigări deschise, înaintea învestirii lui Nicușor Dan: „pe 26 mai… facem Revoluţie” sau „5 milioane de oameni în stradă”, astfel de mesaje polarizând publicul și amplificând riscul unor tulburări.

În plus, autorităţile avertizează constant că platforme precum TikTok sau altele de social-media sunt monitorizate pentru identificarea timpurie a discursurilor care pot avea consecinţe grave asupra ordinii publice. 

Cluj-Napoca

