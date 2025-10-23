Clujean trimis în judecată după ce a postat pe TikTok și Facebook mesaje de instigare publică și a promovat simboluri legionare

Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii din Cluj, după ce a realizat un filmuleţ pe TikTok în care a îndemnat oamenii la revolte sociale şi la forme extreme de protest, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024. De asemenea, bărbatul a postat pe Facebook simboluri legionare, o fotografie în care apar Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, dar şi două fotografii în care mai multe persoane realizează salutul nazist.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au anunţat, joi, că un bărbat a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunilor de instigare publică, confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, scrie News.

”La data de 06.12.2024 inculpatul N.R.N. a postat pe contul său N.R., înregistrat pe platforma de socializare TikTok, un conţinut video prin care îndemna publicul la revolte sociale, la adoptarea unor forme extreme de protest, instigând la revoluţie, la acte de violenţă şi acţiuni ameninţătoare împotriva statului de drept. La data de 05.12.2024 inculpatul N.R.N. a postat pe contul de socializare Facebook conţinut privitor la simboluri legionare, respectiv o fotografie în care apar mareşalul Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, precum şi două fotografii în care mai multe persoane realizează salutul nazist şi legionar şi care conţin steaguri cu simboluri legionare (crucea celtică)”, au anunţat procurorii.

Ei au menţionat că, la data de 7 decembrie, bărbatul a postat la fotografia de copertă a profilului de pe reţeaua de socializare Facebook o fotografie care conţinea un steag de culoare verde cu sigla simbolistică a grupării ”Mişcarea Legionară” denumită şi ”Garda de Fier” şi ”Legiunea Arhanghelului Mihail”, ”realizând astfel cu intenţie promovarea în public a simbolurilor fasciste, legionare”.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Turda.