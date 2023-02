Experiența nefericită trăită de o turistă într-un hotel de 4 stele din Sinaia. „Și un WC public arăta mai bine decât camera”

O româncă s-a plâns de condițiile oferite de un hotel de 4 stele din Sinaia. Femeia susține că a stat într-o cameră care merita cel mult două stele și a postat pe internet fotografii care vin în sprijinul afirmațiilor sale.

Femeia a povestit întreaga experiență pe grupul de Facebook „Am fost acolo (recenzii cazare, restaurante, vizite). Chiar dacă au existat și câteva aspecte pozitive, pe care le menționează, ea se plânge de condițiile din cameră.

„Bună ziua! Doar ce am terminat un minisejur în Sinaia! Am plecat de acasă miercuri dimineața fără a avea o rezervare la vreun hotel. Ajunși în Sinaia am hotărât să ne cazam la un hotel de 4 stele, văzând pe site-ul hotelului condițiile de cazare și faptul că aveau un spa. Ajunși în recepție, am primit ultima cameră liberă, la prețul de 1.290 lei pe 3 nopți. La final de minivacanță (miercuri- sâmbătă dimineață check out) pot să vă spun: mic dejun chiar fabulos, spa un pic aglomerat cu restricție de 1.5 ore pe zi de acces, dar care era foarte curat și arată bine (modern), parcare inclusă în preț, curățenie”, a scris ea la început.

Nu aceleași cuvinte de laudă le are pentru camera pe care o compară cu cele din „Epoca de Aur” și care aduc, spune ea, mai degrabă cu cele dintr-un hotel de 2 stele.

„În schimb, aspectul camerei a fost extrem de dezamăgitor pentru un hotel de 4 stele: prizele se mișcau în perete, draperiile pătate de vin, baia din epoca ceaușistă, ușile arătau deplorabil, calorifere ruginite. Deci cea mai mare dezamăgire a fost raportul calitate-preț, faptul că la recepție sau pe site nu menționează că există în hotel camere de 2 stele și camere de 4 stele (pentru că nu înțelegeam diferența dintre camerele de pe site și cea pe care am primit-o)”, a completat femeia.

Ulterior, ea a revenit cu poziția hotelului și la sentimente ceva mai bune. „Am fost contactată din partea hotelului în urma recenziei lăsate pe Google, asta înainte să mă decazez, întrebându-ma despre ce anume sunt nemulțumită. Doamna a fost foarte politicoasă și a spus că transmite mai departe pozele... și că îmi oferă un voucher pentru o viitoare cazare. I-am răspuns că e ultima vizită la această locație”, a aăugat ea.

Ce spun românii

Postarea a devenit virală și a atras o mulțime de comentarii. Cei mai mulți dintre membrii grupului i-au dat dreptate și au spus că au trăit experiențe similare. „430 lei pentru jena (folosesc un cuvânt decent) aia de cameră!? Și se mai miră hotelierii de ce aleg românii alte țări... Și un WC public arată mai bine”, a scris cineva.

„Faceți reclamă să se înţeleagā valoarea locaţiei! Nu de-alta, dar când aud sume de 1.000 și ceva de lei pe weekend (adică cazat vineri seară și sâmbătă ) fără cine știe ce facilități am impresia că plătesc rate la ceva ce nu-mi aparține! Gândiți-va doar la 4 weekenduri ×1000 lei.... cheltuieli din partea lor maxim 200 lei! Sau că unii de se bucură de două ochiuri cu brânză rasă și trei felii de parizer ca mic dejun la 35 lei”, a scris altcineva.

O altă femeie a scris că a avut o experiență similară chiar în același hotel și în același corp al imobilului. Ceva mai indulgentă, ea „i-a dat” 3 stele camerei în care a fost cazată: „Și mie mi s a părut în noiembrie un pic aiurea. Nu era urâtă camera, dar față de alt corp al hotelului care fusese de curând renovat, camera noastră mi s-a părut cam rămasă în urmă, nu de 4* ci de 3* cu indulgență. Și se cam simțea praful în nări. Pe peretele de la capul patului era un tapet cam vechi, speteaza patului care era din material textil cam prăfuită, idem și pe mocheta de la capul patului... etc.”

„Aceeași dezamăgire a fost și la noi acum doi ani, camera sub orice critică, dar la același preț că cele renovate, ori asta nu e admisibil… nici micul dejun nu mi s-a părut ceva fantastic, ci la limita bunului simț, iar Spa-ul și piscină erau închise și nu anunțaseră asta pe site sau undeva ca să știi măcar să nu-ți mai faci speranțe. Am plecat cu o zi mai devreme deși am plătit 4 zile, numai ca să scăpăm de acolo. Total dezamăgitor, nu recomand sub nici o formă”, a scris altcineva.

Opinii și opinii

Au existat însă și voci critice la adresa turistei nemulțumite de condițiile din hotel. „Eu nu înțeleg de ce acceptați ceva ce nu va place? Să aruncați cu noroi? Să fiți vedete pe Facebook? Dacă pentru asta plătiți, atunci.... succes!”, a scris o altă persoană.

„Doamna a postat fiindcă este un grup în care oamenii își spun părerea (pozitivă sau negativă) în legătură cu locurile pe care le-au vizitat. Ceea ne ajuta si pe noi sa alegem sau să evităm anumite cazări care nu sunt ok. Și chiar mai mult, poate văd și domnii care dețin aceste cazări și îi impulsionează să își îmbunătățească serviciile”, i-a explicat altcineva.

Au fost și poziții ceva mai nuanțate: „La cererea de ofertă să specifice, că nu vrem baia din epoca ceușistă și spa -ul să fie un must have. Oare ce ne-am dori cu adevărat, prețuri accessibile în raport cu salariile, sau spa (ca acum 40-50 ani). Snobism!”

„Mulțumim de review! În 2019 am fost ultima dată, în apartament, și la fel, camera jalnică, restul serviciilor ok. Preț plătit pentru 4 stele evident. Păcat”, a punctat alt membru al grupului. O altă opinie și-a făcut loc printre nenumăratele comentarii la postarea inițială: „Nu vă supărați, dar singuri îi încurajăm atâta timp cât mergem și le plătim condițiile astea! Peste tot e așa! Din păcate!”

„Pentru 150 euro ai viluța ta pe plajă cu mic dejun de vis. Eu sincer nu știu ce prețuri plătiți în România.. De ce așa scump ? Cine are salarii așa mari de aruncat bani pe fereastră... La așa prețuri se va umple România de oligarhi ca în Rusia...”, a scris altcineva.