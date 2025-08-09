Fanii lui Dinamo, trivialități la adresa lui Ion Iliescu. „Imnul Golanilor”, intonat cu patos de ultrași

După succesul din etapa precedentă, 4-3 cu FCSB, Dinamo a bifat al doilea succes din acest sezon, trecând aseară cu 1-0 de nou-promovata Metaloglobus. Partida, considerată ușoară pentru alb-roșii, a fost un prilej pentru fanii ”câinilor” să-i aducă injurii lui Ion Iliescu, fostul președinte al țării, care a decedat marți, la 95 de ani.

Înainte de startul partidei de la Clinceni, ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan au început să aducă injurii și trivialități la adresa lui Ion Iliescu. Imediat, scandările au fost preluate și de restul spectatorilor. Apoi liderul galeriei dinamoviste a dat tonul la „Imnul Golanilor”, cântecul simbol al protestelor anticomuniste din Piața Universității.

Cântecul compus de Cristian Pațurcă, devenit o formă de rezistență civică în urmă cu trei decenii, când protestatarii care cereau eliminarea comuniștilor din structurile de conducere ale țării au fost măcelăriți de mineri, a fost fredonat de cei din peluza PCH. Astfel, în startul partidei de aseară, în loc de încurajările obișnuite ale fanilor, a fost auzit celebrul refren „Mai bine haimana / Decât trădător/ Mai bine huligan / Decât dictator / Mai bine golan / Decât activist / Mai bine mort/ Decât comunist”.