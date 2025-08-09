Putin și-a sunat aliații, înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a discutat cu liderul chinez

Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții telefonice cu președintele chinez Xi Jinping și dictatorul belarus Alexander Lukashenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea sa preconizată cu președintele american Donald Trump.

Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați internaționali ai lui Putin. Apelurile telefonice au avut loc în contextul în care președintele american se pregătește să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare, în ceea ce ar fi prima discuție directă între cei doi de la preluarea mandatului de către Trump, pe 20 ianuarie.

Potrivit postului de televiziune CCTV, Putin l-a informat pe Xi Jinping despre contactele recente cu SUA, iar acesta ar fi salutat dialogul dintre Washington și Moscova, scrie The Kyiv Independent.

Președintele chinez ar fi salutat dialogul dintre Washington și Moscova și ar fi reiterat sprijinul Beijingului pentru eforturile de soluționare a conflictului. De asemenea, președintele rus l-a informat și pe Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, despre „negocierile și acordurile” cu SUA, a raportat agenția de știri de stat din Belarus, Belta.

Președintele rus i-a informat pe cei doi despre întâlnirea sa cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff. De asemenea, au discutat despre cooperarea în domeniul comerțului și al energiei.

Separat, Putin a purtat și o conversație cu prim-ministrul indian Narendra Modi.

„I-am mulțumit pentru că mi-a împărtășit ultimele noutăți despre Ucraina”, a scris Modi pe X, fără a oferi detalii suplimentare.

Întâlnirea lui Putin cu Trump are loc pe fondul presiunilor crescânde din partea SUA, care vizează reducerea finanțării războiului Rusiei. Veniturile din petrol reprezintă aproximativ o treime din bugetul federal al Rusiei, iar Washingtonul vizează aceste fluxuri prin tarife secundare.

Președintele SUA a emis un ultimatum Moscovei pe 28 iulie, cerând încetarea focului în termen de 10 zile sau aplicarea de sancțiuni severe din partea SUA. Pe măsură ce se apropia termenul limită de 8 august, Trump și-a manifestat nerăbdarea și a declarat că decizia „depinde acum de Putin”.

Trump a anunțat întâlnirea din 15 august pe rețelele de socializare, iar ulterior aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a declarat că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a statului Alaska față de Rusia