Cazul de coșmar al Alinei, fata care doarme în stradă cu cățeii ei. „Niciunde nu le va fi mai bine decât cu mine”

Alina, o româncă stabilită de zeci de ani în Spania, a ajuns șomeră și stă în stradă din cauză că nu își găsește loc de muncă. Spania este în ultimii 10-15 ani printre țările cu cel mai ridicat șomaj, iar străinii au de multe ori o viață grea.

Alina a fost timp de 15 ani chelneriță, iar apoi a lucrat alți ani buni la un depozit. Criza provocată de măsurile luate și în Spania pe timpul pandemiei au făcut ca românca să rămână șomeră. Și pentru că un necaz nu vine niciodată singur, Alina a ajuns să doarmă pe stradă, în mașina ei, din cauză că nu mai are bani de chirie, dar nu-și găsește nici loc de muncă. De altfel, Spania este una dintre țările cu cea mai mare rată de șomaj.

Rezidenții străini, dar și tinerii absolvenți sunt cei mai afectați, iar rata şomajului din Spania a ajuns la aproape 15%, ceea ce înseamnă că numărul spaniolilor fără loc de muncă a depăşit pragul de trei milioane. Creşterea şomajului este alarmantă în special în rândul tinerilor spanioli cu vârste sub 25 de ani, rata se apropie de 50%. La fel de grav, aproape un milion de familii au toţi membrii în şomaj. Ca termen de comparație, în România rata șomajului este de 5,4%.

Alina este unul dintre șomerii care au bătut în zadar la porțile firmelor de intermediere a forței de muncă. De curând, cazul ei disperat a fost făcut public de televiziunile și de presa scrisă din Spania, dar și pe mai multe grupuri de Facebook ale românilor din Peninsula Iberică. Printre cei care s-au implicat direct și au făcut publică povestea Alinei s-au numărat cei de la Radio10.es, inclusiv pe site-ul lor în limba română.

Ce le-a spus Alina spaniolilor

Cazul Alinei a fost prezentat și de televiziunea spaniolă Tele Madrid. Românca a povestit că stă în mașină, însă de multe ori nu își permite să se încălzească. „Țin căldura pornită în mașină, însă nu toată ziua pentru că nu îmi permit. Până iese soarele.”

Deși se află într-o situație delicată, Alina nu și-a abandonat cei doi câini. De altfel, de multe ori a preferat să rămână ea nemâncată, doar să le dea hrană patrupedelor. „Nu vreau să las câinii la un refugiu pentru animale sub niciun chip. Niciunde nu le va fi cum le e cu mine. Chiar dacă stăm în mașină, le dau să mănânce, am grijă de ei. Cea mare este bolnavă și eu o îngrijesc, îi dau medicamente. Mai întâi ei și apoi eu. Dacă ei au ce le trebuie, eu mă simt bine”, a mai spus ea.

Alina a mai fost ajutată de fratele ei, însă a preferat să nu abuzeze de sprijinul său. „Am un frate la care mai dorm uneori, când e foarte frig, dar e dificil, pentru că el are familia lui, iar eu am câinii, care sunt familia mea. Sunt majoră, trebuie să am grijă singură de mine.”

Ea a povestit și cum a rămas șomeră din cauza pandemiei, iar de atunci nu a mai găsit de lucru.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge în situația asta. Mereu am avut de lucru, nu am trăit în lux, dar am avut tot ce îmi trebuie. M-au dat afară de la muncă odată cu pandemia și de atunci n-am mai găsit de lucru și nu am mai putut să îmi plătesc chiria, așa că m-au dat afară din apartament. Am lucrat 15 ani chelneriță, apoi câțiva ani am lucrat într-un depozit”, a adăugat ea.

Românca le-a spus spaniolilor că nu este cerșetoare și nu vrea să fie ajutată cu bani, ci își dorește un loc de muncă, pentru a se întreține din nou singură și a avea o viață normală. Pentru asta, e dispusă să învețe și să presteze orice fel de muncă cinstită.

„Îmi doresc un loc de muncă, orice ar fi. Totul se învață în viață, nimeni nu se naște învățat. Vreau să îmi permit să plătesc chirie pentru o camera în care să pot să stau cu câinii mei. E tot ce îmi trebuie. Nu am nevoie să vină lumea și să îmi dea azi 10 euro, mâine 20, pentru că nu îmi place deloc situația în care mă aflu. Mă ajută pe moment, da, dar nu mă scapă. Nu știu dacă reușesc să mă fac înțeleasă: tot ce am nevoie este un acoperiș sub care să locuiesc, să pot apoi să merg la muncă. Nu să vină cineva și să îmi dea de mâncare sau nu știu ce”, a mai afirmat ea.

Ajutată de un post de radio românesc din Spania

Cel mai mult s-au implicat însă cei de la Radio.es. Ei au mediatizat cazul Alinei și au prezentat informații inclusiv pe site.

„O colegă de redacție a reușit să o localizeze personal pe Alina, este cu ea în acest moment. Alina povestește că până nu demult a avut o viață normală, însă problemele au venit unele peste celelalte până a ajuns în situația în care este acum. Nu cere ajutor material, însă evident în acest moment considerăm că e mai mult decât binevenit. Ceea ce își dorește este un acoperiș pentru ea și cățeii ei, un loc de muncă stabil, și mai ales să se poată reintegra în societate. Cu acordul Alinei, facem public numărul acesteia de telefon. Cei ce își doresc să o ajute, pot face o donație prin Bizum (contul ei personal) – telefon 643 588 053. De asemenea poate fi contactată pe același număr de telefon”, au menționat jurnaliștii de la Radio10.es.

Vestea bună este că eforturile lor nu au fost în zadar. Soarele va răsări din nou pe strada Alinei, după ce o firmă românească din Spania, Castelul de Evenimente, a anunțat că o va ajuta cu un loc de muncă și cu cazare. Anunțul a fost făcut pe grupul de Facebook Anunțuri și oferte de muncă în Spania.

„Probabil mulți ați auzit de Alina, fata care doarme în mașină împreună cu ai săi cățeluși. Am avut bucuria să citesc că Simona de la Castelul Evenimente i-a oferit cazare și muncă, o primește cu cățelușii ei. Bravo, Simona! Un gest ce merită menționat!”, a anunțat unul din membrii grupului.