Video Manevre teribiliste surprinse de polițiști într-un sens giratoriu: șoferii care fac drifturi riscă să rămână fără permis

Poliția Română transmite că drifturile, accelerările bruște și manevrele efectuate intenționat, care pun în pericol siguranța rutieră, nu reprezintă dovadă de îndemânare la volan, ci un comportament periculos.

În ultimele zile, polițiștii brașoveni au surprins mai multe astfel de abateri comise de șoferi care au ales teribilismul în locul responsabilității.

„Pentru toate aceste fapte, au fost aplicate sancțiuni contravenționale și s-a dispus măsura reținerii permisului de conducere cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile”, susține Poliția Română.

Potrivit Codului Rutier, agresivitatea în trafic include efectuarea manevrelor care pun în pericol siguranța rutieră, inclusiv derapajele controlate realizate intenționat.

Legea se aplică indiferent dacă aceste manevre au loc pe drumurile publice sau în parcări deschise circulației.

Șoferii care observă astfel de comportamente le pot raporta autorităților accesând platforma MAI la secțiunea „Abateri rutiere”.

„Un moment de teribilism poate avea consecințe grave, de aceea, te rugăm sa respecți regulile de circulație și să conduci responsabil”, subliniază Poliția.