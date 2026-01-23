search
Doi copii, de 4 și 5 ani, au căzut în râul Someș, în timp ce se aflau la derdeluș. Unul dintre ei e de negăsit. Mobilizare impresionantă

E alertă în municipiul Gherla, inde un copil a fost dat dispărut în apele râului Someș.  Autoritățile au declanșat o intervenție de amploare, iar zona este împânzită de echipaje de salvare.

Potrivit primelor informații, doi copii, de 4 și 5 ani, se jucau pe un derdeluș de pe malul Someșului, în zona străzii Pescarilor, relatează Foaia Transilvană.

La un moment dat, cei mici ar fi alunecat în apă. Un băiat de 9 ani, martor la întreaga scenă, a fugit spre primele case din apropiere pentru a cere ajutor.

Un tânăr de 17 ani a reușit să-l scoată din râu pe copilul de 5 ani, însă celălalt minor este în continuare de negăsit.

Mobilizare impresionantă

La locul incidentului intervin pompierii Detașamentului Dej, sprijiniți de scafandrii profesioniști ai Detașamentului 1 Cluj-Napoca. Aceștia folosesc echipamente speciale pentru căutări subacvatice, într-o cursă contracronometru îngreunată de vizibilitatea redusă,curenții puternici ai râului, temperatura scăzută a apei și relieful dificil al albiei.

Intervin o autospecială cu modul de descarcerare, barca scafandrilor și un echipaj SMURD pregătit să acorde primul ajutor.

Comunitatea așteaptă cu sufletul la gură

Polițiștii asigură perimetrul și coordonează zona, iar Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Gherla sprijină operațiunea.

Salvatorii îl caută în apa înghețată. FOTO Dej 24
Salvatorii îl caută în apa înghețată. FOTO Dej 24

Localnicii privesc cu sufletul la gură desfășurarea misiunii. Oamenii speră într-un miracol, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările metru cu metru.

amintim că tot luna aceasta, o fetiță de aproximativ 5 ani, aflată în parc împreună cu părinții, a căzut în lacul din parcul Romanescu. Vipan Kumar, muncitor în construcții din India, a sărit în apa înghețată pentru a o salva. Deznodământul a fost unul fericit.

Cluj-Napoca

