De ce consideră rectorul UBB „o naivitate” demersul lui Elon Musk împotriva inteligenței artificiale

Rectorul UBB, Daniel David, consideră că demersul susținut de Elon Musk privind oprirea dezvoltării temporare a Inteligenței Artificiale este o „naivitate”. El crede că, la fel ca în cazul revoluției industriale, AI va determina desființarea unor slujbe, dar și crearea altora.

Inteligența Artificială este una dintre inovațiile care ne va schimba viața. Pe lângă oportunități, există însă și semnale de alarmă. Într-o scrisoare publicată în luna martie și semnată de nume importante din industria tehnologiei (Elon Musk, Steve Wozniak), de profesori de la cele mai importante universități din lume și de personalități precum istoricul Yuval Noah Harari, se cere o pauză de șase luni în dezvoltarea inteligenței artificiale deoarece aceasta prezintă „riscuri profunde pentru umanitate” și trebuie reglementată corespunzător.

„Adevărul” a vorbit cu Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai (UBB) - instituția care a propus, în februarie, Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), standardele pentru implementarea specializării Inteligența Artificială (AI) la nivel de licență - despre efectele AI asupra educației, asupra pieței muncii și despre semnalul de alarmă tras de Elon Musk și de ceilalți semnatari ai apelului privind oprirea temporară a dezvoltării aplicațiilor AI. Elon Musk atrage de mai mulți ani atenția asupra pericolului AI.

„Să formămabsolvenți cu competențe ce nu pot fi egalate de AI!”

Adevărul: Cum schimbă Chat GPT modul în care este concepută structura de educație a elevilor și studenților?

Daniel David: În primul rând, GPT nu este chiar nou, mai ales prin prisma regulilor de învățare (le știm în științele cogniției de ani de zile). Ce este nou pentru această versiune a GPT este însă capacitatea mai mare de calcul și unele nuanțe în algoritmi, ceea ce a permis antrenarea/învățarea pe și pentru un volum mai mare de informații, cu performanțe care i-au șocat pe mulți. Iar performanțele GPT și ale inteligenței artificiale/AI în general vor fi cu siguranță mereu mai bune! În al doilea rând, ceea ce formăm prin educație sunt competențe, adică o structură de cunoștințe declarative, procedurale și valori, inter- relaționate eficient între ele. Înțelegând aceste două lucruri, nu ne rămâne decât ca prin educație să formăm mereu absolvenți care au competențe ce nu pot fi egalate de sisteme de inteligență artificială. Iar ținând cont de faptul că AI evoluează, competențele pe care le oferim în educația subiecților umani trebuie să aibă obligatoriu și această caracteristică intrinsecă de a evolua (ex. să oferim și competența de a deveni mereu mai competenți). Este o provocare, dar și o stimulare a educației de a fi mai bună și mereu inovatoare, în formula educație formală-informală-non-formală (tradițională și nontradițională).

Adevărul: Va fi o provocare pentru lumea academică din România, care și așa se confruntă cu mari probleme cu privire la plagiat, dar și pentru lumea academică internațională să gestioneze lucrări de licență, masterate, doctorate, articole științifice care ar putea să fie redactate cu Chat GPT. Care sunt soluțiile pe care le întrevedeți?

Daniel David: Nu văd un risc, dacă înțelegem că trebuie să facem evaluări bune, adică să ne facem ca profesori bine treaba. Și acum, din păcate, unii trișează, făcându-le alții lucrările. Care este diferența că le-ar face un sistem de inteligență artificială și nu un prieten/coleg/furnizor de servicii? Contează monitorizarea procesului și mai ales evaluarea rezultatului, astfel încât să știm că cel evaluat a lucrat și a generat ceva ce înțelege, dobândind competențe testabile.

Demersul susținut de Elon Musk „este o naivitate”

Adevărul: La propunerea UBB, ARACIS a aprobat în februarie, standardele pentru implementarea specializării de „Inteligență Artificială” la nivel de licență. Pentru a nu fi o formă fără fond este nevoie de specialiști foarte buni pentru a pregăti studenți într-un domeniu care evoluează de la o zi la alta. Are UBB o strategie de a atrage acești specialiști către lumea academică?

Daniel David: Da, UBB are o atitudine realistă aici, așa cum au de altfel și marile universități ale lumii. Nu are iluzii că poate genera (mai ales imediat) rezultate comparabile cu giganții privați care investesc miliarde în AI. UBB poate însă să aducă avantaje competitive pe linia educațională (ex. programe de formare eficiente și flexibile) și prin cercetarea de frontieră cu potențiale inovații disruptive. De aceea, spre exemplu, Institutul UBB de Inteligență Artificială, Robotică și Realitate Virtuală nu este unul propriu în stil academic – ar fi pierdere de resurse –, ci este unul în parteneriat strategic cu giganți ai domeniului – companiile americane Microsoft și SAS -, care sunt/vor fi implicați în demersurile noastre academice în domeniu.

Adevărul: Într-o scrisoare semnată de nume importante din industria tehnologiei se cere o pauză în dezvoltarea inteligenței artificiale deoarece aceasta prezintă „riscuri profunde pentru umanitate” și trebuie reglementată corespunzător. Cum vi se pare acest demers?

Daniel David: După mine, cu tot respectul pentru unii semnatari, un astfel de demers este o naivitate, care știu de unde vine, dar nu-i cazul să discutăm aici. Procesul este deja în derulare și nu poate fi oprit de nimeni. Dacă am încerca să-l oprim, s-ar derula oricum în zone secrete (militare sau civile), controlul civil democratic/legal fiind redus. Se pot astfel naște piețe ilegale cu inegalități și discriminări (unii își vor permite tehnologia, alții nu) și aplicații militare antidemocratice. Ce trebuie să facem este să-l îmbrăcăm explicit într-o haină umanistă – așa cum am pledat prin noua Platformă Umanistă a UBB, astfel încât să existe constrângeri etice și de acceptabilitate socială.

„În multe domenii, oamenii vor fi înlocuiți de AI”

Adevărul: Se vorbește foarte mult despre o înlocuire a oamenilor cu Inteligența Artificială. Cum vedeți viitorul pieței de muncă într-un scenariu în care, probabil, AI va putea în curând să înlocuiască omul într-o mare parte a slujbelor pe care le cunoaștem?

Daniel David: Cu siguranță în multe domenii oamenii vor fi înlocuiți de AI! Dar așa s-a întâmplat de-a lungul evoluției civilizației noastre. După prima revoluție industrială, mecanizarea a eliminat multe ocupații în agricultură, dar a deschis altele noi în industrie. Apoi, în a doua revoluție industrială, asamblarea pe bandă a eliminat ocupații, dar a generat producția de masă și ocupații noi. În a treia revoluție industrială, automatizarea a eliminat ocupații (ex. mai ales rutiniere), dar la rândul ei a stimulat ocupații noi. A patra revoluție industrială, pe care o trăim acum (sau trecerea la a cincea revoluție industrială) face același lucru: internetul/AI elimină unele ocupații, dar generează ocupații noi.

Adevărul: Credeți că va fi posibil să fie programat AI-ul să fie „uman”?

Daniel David: Nu cred că miza AI ar trebui să fie (și nici nu este în cea mai mare parte a domeniului) „a fi uman”. Omul are multe limite, deci miza AI ar trebui să fie „a fi supraomenesc”! Altfel spus, să nu facă greșelile oamenilor și facă tot ce face omul bine și mai mult decât atât!

Adevărul: Care este acum trăsătura profund umană pe care algoritmii nu au fost învățați s-o manifeste?

Daniel David: Unii ar spune că experiența subiectivă, mai ales a propriei existențe sau a unor părți din aceasta, este tipic umană („Qualia”). Poate, dar este o perspectivă prea antropocentrică pentru mine. Eu pot să fiu conștient doar de experiența mea subiectivă! Asum însă, rezonabil, că și experiența subiectivă a altui om este similară, mai ales în baza unei arhitecturi neurocognitive a speciei, fără însă a putea fi sigur de asta! Dar îi refuz acest lucru unui sistem de AI – fie, în variantă tare, spunând că nu are Qualia (deși deja AI poate manifesta și asta, dacă se dorește), fie, în variantă slabă, spunând că nu o are ca omul - fără a putea însă demonstra asta logic! Deci putem discuta dacă Qualia este ceva doar uman, dar putem discuta și dacă acest lucru este relevant sau nu în generarea răspunsurilor unui agent uman sau artificial.