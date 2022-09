Criminalul care și-a ucis mama și bunica trebuia închis încă din mai. Motivul absurd pentru care se afla în libertate

Al Shamali Omar Jamal, tânărul de 32 de ani acuzat de o dublă crimă înfiorătoare, ar fi trebuit să fie închis încă din luna mai. El avea o condamnare într-un dosar mai vechi, pentru violență.

Dubla crimă de la Baciu (județul Cluj) ar fi putut fi evitată, iar Al Shamali Omar Jamal ar fi trebuit să se afle după gratii încă din luna mai, dacă am fi avut mai puțină birocrație și dacă procedura nu ar fi fost atât de greoaie. Bărbatul acuzat de dubla crimă de la Baciu a fost condamnat cu executare, pe 11 mai, în acest an, la un an de închisoare din cauza unei violențe.

În loc să fie închis, el a rămas în libertate și și-a terorizat în continuare mama și bunica. Potrivit Pro TV, el a fost lăsat liber pentru că figura cu domiciliul în Italia, iar toate comunicările au fost trimise acolo, iar codul de procedura penală prevede că inculpatul este citat și primește sentinţa la adresa unde locuiește. De altfel, Jamal are un cazier bogat și este un cunoscut al cercurilor interlope din Timiș, iar de-a lungul timpului a mai avut și alte condamnări pentru ultraj și bătăi.

Judecătoria Cluj a confirmat faptul că mandatul de executare nu a putut fi pus în aplicare din cauza procedurii greoaie. „Până la acest moment nu s-a întors dovada de comunicare a hotărârii cu străinătatea, respectiv, cu Italia, pentru a se putea exercita calea de atac în termen procedural. Prin urmare, mandatul de executare nu a fost pus în aplicare", spun anchetatorii.

Ce s-a întâmplat

Dublul asasinat a avut loc miercuri după-amiaza, pe 31 august, și a fost descoperit chiar de către fratele lui Jamal. Acesta a sunat imediat la poliție, iar medicii și agenții de poliție au descoperit întreaga scenă de coșmar. Sosiți la fața locului, polițiștii l-au arestat pe bărbatul considerat în în acest moment principalul suspect. Dezbrăcat la bustul gol, fără nicio emoție și fără vreo remușcare, acesta ar fi fost drogat, susțin surse din cadrul anchetatorilor. De altfel, ucigașul obișnuia să consume droguri și suferea și de tulburări psihice. Din această cauză, el ar fi fost în mai multe rânduri internat la Psihiatrie.

Crima din Baciu-Cluj i-a șocat pe vecinii victimelor. Sub protecția anonimatului, aceștia spun că ucigașul era un bărbat agresiv, care obișnuia să se drogheze și să își amenințe vecinii din senin. El s-ar fi lăudat vecinilor că nu i se poate întâmpla nimic, că polițiștii nu au nicio putere asupra sa și că poate face orice poftește în comuna Baciu.

Totodată, el se confrunta și cu probleme financiare, în mare măsură din cauza faptului că ar fi dat banii pe droguri. Din această cauză, obișnuia să le ceară bani mamei și bunicii sale, iar atunci când era refuzat se înfuria și trecea la amenințări - și chiar dincolo de ele. Bărbatul violent a apelat nu o dată la pumni pentru a-și constrânge mama și bunica să îi dea bani, iar astfel de situații ar fi devenit tot mai dese. Totul a culminat cu criza de furie de miercuri, când fără să se mai gândească ar fi luat cuțitul și le-ar fi lovit cu bestialitate pe cele două femei.