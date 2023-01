Consultantul Florin Hasan despre „Mehmet vs Vlad”: „Filmul a făcut servicii istoriei românești. Putea ieși un Dacula”

Istoricul Florin Hasan, care a lucrat la miniseria Netflix despre înfruntarea dintre Mehmet și Vlad Țepeș, susține că producătorul este de apreciat pentru că nu a mers pe narativele care circulă în Vest despre acesta, „Vlad – vampir însângerat” sau Vlad - „maniac ce ucide în dreapta și stânga”.

Florin Hasan, unul dintre cei doi istorici români invitați să participe la filmarea docudramei despre Imperiul Otoman „Rise of the Empires”, care în sezonul II se concentrează asupra înfruntării dintre Mehmet al II-lea și Vlad Țepeș, a povestit pentru „Adevărul” despre colaborarea cu Netflix și despre măsura în care serialul respectă adevărul istoric.

Clujeanul Florin Hasan a mărturisit că a fost ales să participe ca specialist la realizarea miniseriei pentru că producătorul docudramei, Kelly McPherson, a citit un articol scris de el despre perioada medievală. În pofida rezonanței numelui său, Florin Hasan a dezvăluit că nu vorbește limba turcă: „Un strămoș de-al meu s-a stabilit prin 1660 în Transilvania. Eu cunosc vreo 15 cuvinte în turcă, atât”.

Florin Hasan a explicat că în 2021 a fost contactat de o angajată a casei de producție Karga Seven Pictures, care are sediul în Los Angeles și este specializată în documentare și docudrame. Fondatorii companiei sunt Sarah Wetherbee, Emre Sahin (regizorul „Rise of the Empires”) și Kelly McPherson (producătorul docudramei și cel care a scris scenariul, un american pasionat de istoria medievală europeană).

Hasan a fost la filmări în Istanbul, la studiourile unde s-a realizat serialul tucesc Suleyman Magnificul. Pe lângă cele șase ore în care a fost filmat, Florin Hasan și celălalt istoric care a participat la filmări - Andrei Pogăciaș, au avut discuții cu angajați ai companiei producătoare în care au explicat de la detalii precum modul în care arăta sigiliul lui Vlad Țepeș sau cum erau uniformele militare vlahe, până la chestiuni de organizare socială, strategie militară, arme etc. „Trebuie să menționez că documentarea s-a făcut în cele mai mici detalii”, spune istoricul.

Netflix sau Sergiu Nicolaescu?

Întrebat în ce măsură pelicula a respectat adevărul istoric, Florin Hasan a explicat: „Eu spun că nu există neapărat un adevăr istoric. Avem mai multe perspective narative. Când eram mai tânăr vorbeam despre adevărul istoric, dar acum evit să fac asta. Acum, pot să spune că filmul prezintă o narativă despre Vlad. Nu este nici cea mai proastă, nici cea mai bună”.

Istoricul spune că, fără îndoială, narativa Netflix este o variantă mai bună decât cea prezentantă în filmul lui Sergiu Nicolaescu despre Vlad Țepeș.

„Narativa Netflix este cea bună și faptul că am acceptat să particip în acest proiect reflectă acest lucru. Am considerat că e foarte important să fim și noi la „masa bogaților”. A fost un mare avantaj faptul că au chemat și istorici români. Au ales să prezinte ce spun turcii, ce spunem noi, românii, dar, ca să ne arate că sunt echidistanți, au preferat versiunea englezască. Prefer o astfel de narativă decât una profund ideologizată prezentată în filmele românești”, susține Florin Hasan.

„Putea ieși un Dracula”

Faptul că filmul este regizat de un turc - Emre Sahin - nu a avut, spune Hasan, un impact naționalist pro-turc în serial, deoarece regizorul „este un profesionist și casa de producție e profesionistă”. „El a fost acuzat în Turcia, la prima serie, că de ce i-a făcut pe bizantini extraordinari și pe turcii lui nu. Eu cred că e corect și echidistant”.

În plus, scenariul a fost scris de către producătorul american Kelly McPherson, pasionat de istoria medievală a zonei.

Pe de altă parte, trebuie să luăm în considerare că vorbim despre o docudramă, spune istoricul: „Suntem undeva la mijloc între documentar și film. Nu poți avea pretenția să spună o narativă absolut corectă din punct de vedere al perspectivei românești asupra lui Vlad.”

Hasan crede că filmul a făcut servicii Istoriei românești:

„Din punctul meu de vedere, filmul a făcut multe servicii istoriei românești pentru că, în general, în marile lucrări de istorie universală, Țările Românești primesc o pagină, o pagină jumătate. Kelly a scris scenariu în viziunea lui, dar este de apreciat că nu au mers pe linia „Vlad – vampir însângerat sau Vlad - maniac dement ce ucide în dreapta și în stânga fără control, asta fiind o altă narativă în Vest despre el”, explică istoricul clujean.

El mai precizează că, până la urmă, Kelly McPherson putea face ce vrea cu banii lui, și vorbim despre câteva milioane de dolari investiți în serial: „Putea ieși un Dracula”.

„Noi ne punem prea în centru”

Florin Hasan este de părere că narativele ideologizate cu privire la Istoria românilor au minusul că „ne punem prea în centru”. „În documentar se explică, corect, faptul că direcția de înaintare a otomanilor a fost spre Viena și Roma. Țările Române erau cumva în lateral de această direcție. Sultanii ne-au atacat nu pentru că am fi fost ceva deosebit, ci pentru că, din punct de vedere strategic, nu îți poți permite să lași în spate sau lateral ceva ce nu poți controla. Noi vedem situația la nivel de epopee, ca ceva epocal...Un istoric trebuie să-și cunoască locul. Ăsta ne e locul. Ne place, nu ne place...”, a explicat istoricul.



Cât de crud era Vlad Țepeș

Hasan a explicat pe larg dacă Vlad Țepeș era un principe crud pentru vremurile acelea sau se încadra în standardul vremii. Istoricul a prezentat reporterului „Adevărul” documentele vremii care dau mărturie despre actele sale de cruzime, dincolo de povestirile comercianților sași, care aveau intenția de a-l defăima.

De asemenea, istoricul clujean a explicat și cum se proceda cu adevărat în cazul trasului în țeapă - care este, alături de răstignitul pe cruce, cea mai dureroasă metodă de a omorî pe cineva – metodă deprinsă de la turci, pe care Vlad a folosit-o pentru a-și înspăimânta dușmanii și pentru a crea o imagine care a rămas în istorie ca una dintre cele mai crude: „pădurea de otomani trași în țeapă de lângă Târgoviște”.

Întregul interviu cu istoricul clujean Florin Hasan va putea fi citit în ediția de săptămâna viitoare a „Adevărul de weekend”.