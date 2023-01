„Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș“: cine sunt românii care fac furori în serialul Netflix VIDEO FOTO

Producția Neflix în care apar actori și istorici români este pe primul loc în top 10 cele mai vizionate seriale de la noi din țară.

Al doilea sezon al serialului Netflix „Ascensiunea imperiilor: Otomanii/ Rise of Empires: Ottoman“, lansat pe 29 decembrie, îl are în prim-plan pe domnitorul român Vlad Țepeș. La ani buni după ce a cucerit Constantinopolul, sultanul Mahomed al II-lea își consolidează puterea, dar Vlad, un voievod valah necruțător amenință să-i doboare imperiul.

Serialul turcesc este o docu-dramă istorică ce prezintă ascensiunea Imperiului Otoman. Primul sezon a avut premiera pe Netflix pe 24 ianuarie 2020, iar cel de-al doilea la aproape treni ani după, pe 29 decembrie 2022. În câteva zile, producția a ajuns pe locul 1 în top cele mai vizionate seriale din România, asta și pentru că în serial apar actori și istorici români.

În primul sezon, naratorul a fost celebrul actor turc Halit Ergenç, cel care a jucat în serialul "Suleyman Magnificul", care a doborât recorduri de audiență în România, la postul Kanal D.

Figura centrală a sezonului 2, Vlad Țepeș, este interpretat de Daniel Nuță, iar actorul Radu Micu apare în rolul lui Dimitrie, mâna dreaptă a lui Vlad Ţepeş. De asemenea, istoricii români Andrei Pogăciaş şi Mihail Hasan au fost implicaţi în producţia serialului. Marcel Iureş este narator pentru versiunea în limba română. Cem Yiğit Üzümoğlu este actorul turc care îl interpretează pe sultanul Mahomed al II-lea.

Cine sunt românii din „Otomanii“

Daniel Nuță s-a născut în 1993, în București. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie din București în 2015. A jucat în serialele de la Antena 1 „Sacrificiul“ (2020) și „Adela“ (2021) și în filme precum „Dragonheart Vengeance“, „High Strung Free Dance“ și „Eroii de la podul Jiului“.

Daniel Nuță nu este la prima „întâlnire“ cu Vlad Țepeș, el l-a mai interpretat pe domnitorul român în serialul „Egregora“. „Producția Netflix a cerut neapărat actori români pentru rolul lui Vlad și pentru rolul lui Radu cel Frumos, fratele de sânge al lui Vlad. Intuiția sclipitoare a regizorului a fost să nu îl ia pe Radu cel Frumos din România, cu care oricum aveam foarte puțină interacțiune, ci să îl ia pe Dimitrie (Radu Micu – n.r.), comandantul de arme al lui Vlad. M-am pregătit serios pentru casting, am dat și m-au ales. Cam așa a fost începutul aventurii“, declara Daniel Nuță într-un interviu pentru TV Mania.

„Scenariul e foarte bine scris, lucrul cu regizorul a fost o încântare, colegii niște minunați – majoritatea, imaginea – briliantă, echipa din spate – am rămas prieteni cu aproape toți, ne scriem, ne dăm mesaje cu cât de dor ne e de perioada aia. Cred că asta e rețeta unui serial mare, cu buget mare, pentru a ieși un produs foarte bun. Oamenii reprezintă, de fapt, rețeta. Ei, ca întreg, pot face un lucru simplu să fie sau să nu fie extraordinar“, a mai spus actorul în același interviu, precizând că a rămas în relații foarte bune cu Cem Yigit Uzümoglu, interpretul sultanului Mahomed al II-lea.

Radu Micu, celălalt actor român din serial, s-a născut pe 18 iulie 1982, în Iași și a absolvit UNATC în 2005. În prezent, este actor la Teatrul Excelsior din București, unde poate fi văzut în spectacole precum „Cenușăreasa“, „Iluzia comică“ sau „O noapte furtunoasă“. A jucat și pe scenele altor teatre din București și din țară, dar și în seriale TV: „Valea mută“ (HBO), „Las Fierbinți“ (2014), „Iubire ca în filme“ (2006), „Păcatele Evei“ (2005). A avut apariții în filme precum „The Last Enemy“ (2008), „Catacombs“ (2007), „Sweeney Todd“ (2006), „Blood Rayne“ (2005), „Madhouse“ (2004), „Gunpowder“, „Treason and Plot“ (2004).

Cea mai recentă apariție a acestuia a fost chiar la Protevelion, unde a recitat un Plugușor în variantă modernă, în noaptea dintre ani.

Andrei Pogăciaș este istoric și autor în revista Historia.

"Prin 2020 am fost contactat de cineva de la casa de producție video din Turcia, Karga 7, pentru o participare ca istoric la partea a doua a seriei. Ne-am înțeles, am povestit cu regizorul principal din L.A., și am ajuns la Istanbul în martie 2021, laolaltă cu bunul prieten și al dracu’ de bun medievist Mihai-Florin Hasan. Am povestit amîndoi cât am putut mai mult și mai bine despre perioada lui Vlad Țepeș, viața lui, politica zonei, Europa de Est, războaie, armată, structuri sociale etc etc.

Mihai mai mult pe chestii civile, io mai mult pe ce știu cică mai bine, și anume armate, campanii, politică, tactici, strategii. Ne-am întors acasă și am mai trimis mici bucăți de consultanță pe haine boierești, echipamente militare, cetatea Poenari (desen de-al lui Radu Oltean), ce ni s-a mai cerut. Colaborarea a fost excelentă pe tot parcursul interacțiunii atât cu americanii, cât și cu turcii. Super oameni, super specialiști, cu ștate vechi de plată în producția de documentare pentru mari canale TV. Am întrebat cine mai e din România pe-acolo, fiindcă nu voiam să ne asociem cu anumite nume de amatori feroce care produc c***t cu iz istoric pe bandă rulantă. Fără falsă modestie sau orgoliu sau altceva, ci pur și simplu chestiune sanitară. Ne-am bucurat mult când am văzut trailerul să aflăm că doi actori români, Daniel Nuţă și Radu Micu, joacă în rolul lui Vlad, respectiv aghiotantul său principal. Super fain au jucat, băieții știu meserie. Narat de Marcel Iureș, serialu’ e ce trebe.

Per ansamblu, serialul, după părerea mea, e cea mai bună variantă video a vieții lui Vlad, mult mai bun decât filmele românești «istorice» din perioada comunistă sau bălăriile filmate în ultimii ani de fanteziști. Se vede că producția e serioasă, s-au depus eforturi, s-a încercat crearea unei realități cît mai palpabile, scenariul e ok. Da, putea să iasă mult mai bine din punct de vedere istoric, dar e foarte bun așa cum e", a scris Andrei Pogăciaș într-o postare pe Facebook.

Mihai-Florin Hasan e profesor de istorie și un cercetător pasionat de istoria medievală, mai precis de infracționalitatea Evului Mediu, temă pe care a scris mai multe studii, potrivit ziardecluj.ro.