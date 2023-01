Istoric, despre „Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș“: „Mult mai bun decât bălăriile filmate în ultimii ani de fanteziști”

"Serialul e cea mai bună variantă video a vieții lui Vlad, mult mai bun decât filmele românești „istorice” din perioada comunistă sau bălăriile filmate în ultimii ani de fanteziști". Aceasta este opinia unui istoric despre miniseria Netflix Rise of Empires – Ottoman.

Conform g4media.ro, istoricul Andrei Pogăciaș a participat la realizarea părții secunde din miniseria Netflix Rise of Empires – Ottoman, dedicată luptelor dintre Mahommed și Vlad Țepeș.

Specialistul a relatat experiența sa cu producătorii turci și americani, pe pagina sa de socializare. Totodată, el spune că serialul reprezintă una dintre cel mai bune variante video a vieții lui Vlad, mult mai bun decât filmele istorice din perioada comunistă.

”Per ansamblu, serialul, după părerea mea, e cea mai bună variantă video a vieții lui Vlad, mult mai bun decît filmele românești „istorice”din perioada comunistă sau bălăriile filmate în ultimii ani de fanteziști. Se vede că producția e serioasă, s-au depus eforturi, s-a încercat crearea unei realități cît mai palpabile, scenariul e ok. Da, putea să iasă mult mai bine din punct de vedere istoric, dar e foarte bun așa cum e”, a scris istoricul într-un comentariu pe Facebook.

Colaborare excelentă

Pogăciaș a povestit cum a decurs colaborarea la acest serial, după ce, în 2020 a fost contactat de casa de producție video din Turcia, Karga 7, pentru o participare ca istoric la partea a doua a seriei. Intervenția a fost filmată în martie 2021, odată cu medievistul Mihai-Florin Hasan, cel de-al doilea istoric român prezent în film.

"Am fost ambii live cu regizorul din L.A. (da, Los Angeles, orașu’ ăla din California, SUA). Am povestit amîndoi cât am putut mai mult și mai bine despre perioada lui Vlad Țepeș, viața lui, politica zonei, Europa de Est, războaie, armată, structuri sociale etc. Mihai mai mult pe chestii civile, io mai mult pe ce știu cică mai bine, și anume armate, campanii, politică, tactici, strategii. Ne-am întors acasă și am mai trimis mici bucăți de consultanță pe haine boierești, echipamente militare, cetatea Poenari (desen de-al lui Radu Oltean), ce ni s-a mai cerut. Colaborarea a fost excelentă", a povestit istoricul.

Un războinic exemplar

Sezonul 2 din serialul lansat pe Netflix aduce în atenție rivalitatea dintre Mahomed și Vlad Țepeș. Domnitorul Valahiei contestă hegemonia otomană, iar istoricii sunt de acord că imaginea acestuia este prezentată ca a unui „războinic exemplar”, ceea ce pune România într-o lumină bună.

„Ascensiunea Imperiilor: Otomanii” este o docudramă istorică, avându-i în rol pe Cem Yiğit Üzümoğlu și Tommaso Basili. Primul sezon, ce constă în 6 episoade, este regizat de Emre Sahin și scris de Kelly McPherson. Seria a devenit virală pe streaming pe Netflix pe 24 ianuarie 2020. Serialul prezintă Imperiul Otoman și pe Mahomed Cuceritorul și spune povestea Căderii Constantinopolului.