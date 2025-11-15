Video Un actor din „Anatomia lui Grey” a fost diagnosticat cu cancer de prostată: „Depistarea timpurie funcționează”

Actorul James Pickens Jr., cunoscut pentru rolul Dr. Richard Webber în serialul „Anatomia lui Grey”, unde salvează vieți pe micul ecran de peste 20 de ani, a dezvăluit că și propria lui viață a fost salvată datorită depistării timpurii a cancerului de prostată.

Actorul, în vârstă de 71 de ani, a apărut vineri într-un video publicat pe Instagram, unde a spus că este „dovada vie” că depistarea precoce „funcționează”.

Într-o discuție cu organizația Black Health Matters, actorul a explicat că întotdeauna a acordat prioritate controlului medical anual și a subliniat că în familia sa există antecedente de cancer de prostată, relatează CNN.

În 2024, medicul său de familie i-a recomandat să consulte un urolog, după ce un test de sânge a indicat valori anormale. O biopsie realizată ulterior a confirmat prezența unei tumori, iar din fericire, un PET-CT a arătat că boala nu se răspândise. Actorul a fost supus apoi unei intervenții pentru îndepărtarea unei părți din prostată.

„A fost o formă atât de rară, încât doctorii au vrut să se asigure că verifică totul cu maximă atenție. Nu mai întâlniseră un caz depistat atât de devreme ca al meu”, a declarat James Pickens Jr.

Vestea bolii sale vine la scurt timp după ce personajul său din serialul „Anatomia lui Grey” a avut o poveste similară. În finalul difuzat joi, Dr. Webber dezvăluia că a fost diagnosticat cu cancer, fără alte detalii suplimentare. Serialul revine cu partea a doua a sezonului în ianuarie.

Cancerul de prostată afectează 1 din 8 bărbați, potrivit American Cancer Society, iar riscul este și mai ridicat în rândul bărbaților de culoare, a subliniat Pickens în mesajul său, adăugând: „Depistarea timpurie este esențială.”

Situația este alarmantă și în țara noastră. Tot mai mulți români sub 50 de ani sunt diagnosticați cu forme agresive de cancer de prostată, potrivit datelor Centrului Cancerului de Prostată București. Deși vârsta medie a pacienților rămâne în jur de 65 de ani, medicii atrag atenția asupra scăderii alarmante a vârstei de debut a bolii și subliniază importanța controalelor periodice.