„Ascensiunea Imperiilor: Otomanii”. Cum explică istoricii relația războinicului Vlad Țepeș cu Mahomed Cuceritorul

Sezonul 2 din serialul lansat pe Netflix aduce în atenție rivalitatea dintre Mahomed și Vlad Țepeș. Domnitorul Valahiei contestă hegemonia otomană, iar istoricii sunt de acord că imaginea acestuia este prezentată ca a unui „războinic exemplar”, ceea ce pune România într-o lumină bună

Vasile Lupașc, târgovișteanul care a reușit să „extragă” din pivnițele Vatiacanului un document vechi despre viața lui Țepeș, dar și autor al mai multor lucrări despre valahul care a creat panică în Europa, este de părere că serialul pune într-o lumină bună România.

„Pentru prima oară, o producție serioasă, demnă de luat în seamă, cimentează imaginea de voievod, de patriot și de războinic exemplar a lui Vlad Drăculea. După traducerea în engleză a romanului meu despre Vlad Țepeș Drăculea am susținut mai multe conferințe în Europa și Canada pe această temă. Mereu am fost surprins de procentul uriaș al celor ce mă întrebau dacă Vlad a fost un personaj real sau doar rodul fanteziei lui Bram Stocker. Din punctul meu de vedere, „Mehmed vs. Vlad”, este un pas însemnat înainte pe drumul prea lung al reabilitării internaționale a imaginii voievodului nostru”, spune Lupașc.

„Ascensiunea Imperiilor: Otomanii” este o docudramă istorică, avându-i în rol pe Cem Yiğit Üzümoğlu și Tommaso Basili. Primul sezon, ce constă în 6 episoade, este regizat de Emre Sahin și scris de Kelly McPherson. Seria a devenit virală pe streaming pe Netflix pe 24 ianuarie 2020. Serialul prezintă Imperiul Otoman și pe Mahomed Cuceritorul și spune povestea Căderii Constantinopolului.

Istoricul crede că este o naivitate să așteptăm de la alții să ne prezinte istoria corect.

„Serialul, cel puțin pentru cei ce studiază istoria, nu trebuie privit ca o prezentare obiectivă a faptelor istorice, ci ca o docu-dramă care rămâne tributară atât concepției triumfaliste otomane despre istorie cât și miturilor care au făcut din Vlad un om extrem de sângeros”, adaugă Lupașc.

Sezonul 2 s-a lansat pe 29 decembrie 2022 și il readuce pe Cem Yiğit Üzümoğlu în rolul lui Mahomed al II-lea. De această dată, povestea se concentrează pe rivalitatea dintre Mahomed și Vlad Țepeș, noul domnitor al Valahiei și care contestă hegemonia otomană.

„Dacă suntem cu adevărat interesați de viața și moștenirea voievodului care la 1462 l-a înfrânt pe Mahomed Cuceritorul, avem din fericire, încă de anul trecut, și traducerea în limba română a monumentalei lucrări „Corpus Draculianum”. Colectivul româno-german al acestui impresionant proiect are și un canal de youtube. Ar fi interesantă și utilă, pentru cei pasionați de subiect, o comparație între cele prezentate în Corpus Draculianum și noul serial Netflix”, precizează istoricul târgoviștean.

Confruntarea dintre Vlad Țepeș și Mehmed

La acest moment nu se cunoaște niciun document care să-i plaseze pe Vlad și Mahomed unul în preajma celuilalt în anii copilăriei. Există mai multe teorii privind captivitatea prințului Vlad la Edirne și Egrigoz, dar, în niciun caz, el nu a fost tratat ca prizonier precum copiii capturați din țările balcanice pentru a servi mai târziu ca ieniceri.

„Probabil Vlad și fratele său mai mic, Radu, au făcut parte dintre acei Ic-oglan, paji sau băieți de palat care s-au bucurat de o educație aleasă la Curtea Sultanului alături de prinții otomani. Mai există și o a doua variantă, ca cei doi prinți valahi să se fi bucurat de o educație creștină într-una din casele elitei creștine ce făcea parte din administrația Imperiului Otoman. Această ultimă teorie pare mai plauzibilă, dacă ne gândim la episodul în care învățatul grec Catavolinos, om în care Vlad părea să aibă încredere, este trimis în Valahia pentru a-l atrage în cursă pe Voievodul Țării Românești”, explică Vasile Lupașc.

Ce relație aveau Vlad și Mahomed

Despre o relație directă între cei doi prinți - Vlad și Mahomed, istoricii nu pot spune clar dacă a existat sau nu.

„Bineînțeles, o logică a istoriei permite unor producții artistice să folosească și această pistă fără a părea deplasată. Singurele știri care ni-i prezintă pe Vlad Drăculea și pe Mahomed Cuceritorul unul în apropierea celuilalt și în conflict deschis sunt cele din timpul invaziei otomane în Țara Românească, din anul 1462. Atacul de noapte din 16-17 iunie este arhicunoscut, dar trebuie menționat că au existat mai multe atacuri de noapte aproape identice în timpul campaniei menționate mai sus”, mai spune istoricul.

După eliberarea lui Vlad Drăculea din captivitate, în Ungaria, Vlad a luptat din nou împotriva otomanilor, atât pentru recuperarea tronului de la Târgoviște, cât și în Sudul Dunării, în Serbia și Bosnia, dar aici sultanul nu a mai fost prezent pe front.