Văduva primei victime de la Cernobîl a murit, la Kiev, în urma unui atac. Rușii i-au bombardat apartamentul

Văduva primei victime a dezastrului de la Cernobîl, Natalia Khodemchuk, a murit la 73 de ani, după ce o dronă rusească i-a lovit apartamentul din Kiev.

Natalia Romanivna Khodemchuk, în vârstă de 73 de ani, văduva lui Valerii Khodemchuk, primul angajat ucis în dezastrul de la Cernobîl, a murit în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, ca urmare a rănilor suferite într-un atac cu dronă „Shahed” asupra unui bloc rezidențial din cartierul Troieshcina, Kiev.

Potrivit Agenţiei de Stat pentru Administrarea Zonei de Excluziune (SAUEZM), drona a lovit un imobil în care locuiau foste familii de angajați ai centralei de la Cernobîl.

Natalia a suferit arsuri pe aproximativ 45% din suprafaţa corpului şi a fost internată la un centru de arşi. Apartamentul ei a fost complet distrus de flăcări.

Femeia avea arsuri grave pe față și pe partea superioară a corpului. Tratamentul a fost îngreunat de boli cronice: diabet de tip 2, boală ischemică și hipertensiune, relatează medicii.

Valerii Khodemchuk, soțul ei, era mecanic operator la centrala de la Cernobîl și a murit în explozia de la unitatea 4 din 26 aprilie 1986. El era de serviciu când a avut loc cel mai grav dezastru nuclear din istorie - explozia unui reactor care a eliberat o cantitate masivă de radiații. Corpul său nu a fost niciodată găsit, iar orice operațiune de salvare a fost imposibilă din cauza incendiului și a radiațiilor.

„Am pierdut o femeie care a trecut prin iadul Cernobîlului, dar a trăit cu demnitate, iubire și o tărie liniștită care ne inspiră pe toți”, au transmis autoritățile.

În noaptea de 14 noiembrie, Rusia a lansat un alt atac major cu rachete balistice asupra Ucrainei, folosind 19 rachete și 430 de drone.