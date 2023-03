Clujul depășește Bucureștiul într-un top hipsteresc. Criterii: numărul de biciclete, calitatea aerului, magazinele second hand

Clujul și Bucureștiul sunt singurele orașe din România incluse în topul realizat de Momondo pentru călătorii preocupați de mediu. Acesta cuprind 167 de orașe și ia în considerare factori precum numărul de biciclete și zone pietonale, calitatea aerului, piețele locale și magazinele second-hand.

Portalul de turism momondo a lansat, zilele trecute, Indicele orașelor pentru călătorii responsabili, un top care cuprinde 167 de orașe din lume.

„Cei mai mulți dintre noi se gândesc la mediul înconjurător atunci când călătorim, iar acest lucru include și călătoria în orașe! Noi am analizat 28 de factori pe care călătorii preocupați de ecologie îi iau în calcul de obicei: de la cum să ajungi într-un oraș până la activitățile disponibile acolo”, explică reprezentanții Momondo.

Cei 28 de factori sunt grupați în patru categorii care iau în considerare perspectiva călătorului și oferă o idee completă despre modul în care se poate alege un oraș de destinație luând în considerare ecologia.

Factori legați de sustenabilitate care sunt luați în considerare în timpul unei călătorii sunt:

- Destinație - factori anteriori sosirii, precum opțiunile de călătorie terestre, zborurile în perioadele de extra-sezon sau aterizarea pe aeroporturi acreditate în ceea ce privește emisiile de carbon.

- Deplasare - factorii incluși aici sunt opțiunile de transport public, accesibilitatea închirierii unei mașini ecologice, numărul de biciclete și rute pedestre, accesibilitatea pentru cei în scaunul cu rotile etc.

- Cazare - cât este de atrăgător să stai în oraș, calitatea aerului, potabilitatea apei de la robinet, disponibilitatea hotelurilor din programul Călătorii sustenabile de la Bookings.com și nivelul lor de preț etc.

- Experiențe - experiențe care sprijină mediul și comunitatea, cum ar fi cumpărăturile în piețele locale și în magazinele second-hand, excursiile pe jos, vizitarea atracțiilor culturale etc.

Top 3 orașe pentru călătorii responabili

Primele două orașe din top sunt din Olanda: Rotterdam și Amsterdam, orașe cunoscute pentru faptul că încurajează transportul pe biciclete și pun accent pe calitatea mediului. Pe locul 3 este Graz, o bijuterie ascunsă a Austriei, cu numeroase rute pentru biciclete, cu posibilitatea de a închiria ieftin mașini electrice sau hibrid și cu un centru istoric pietonal inclus în patrimoniul cultural UNESCO.

1. Rotterdam. Notă finală: 100

Rotterdam din Olanda a luat marele premiu ca cel mai bun oraș pentru călătorii cărora le pasă de mediul înconjurător. Acest oraș a cucerit topul datorită faptului că nu este încărcat de turiști și pentru că poți zbura aici în extrasezon, în luna ianuarie, la un preț cu 59% mai mic decât prețul mediu al lunii de vârf. Are conexiuni la trenuri și feriboturi în interiorul orașului și o rețea feroviară de încredere. Rotterdam are multe stații de încărcare electrică, iar 37,5% din totalul traficului este ocupat de biciclete; acest lucru, împreună cu numeroasele piste, îl face extrem de potrivit pentru mersul cu bicicleta. Vei găsi și prețuri foarte competitive la cazări cu insigna Călătorii Sustenabile (oferită de Booking.com), puncte de reciclare și apă potabilă la robinet. De asemenea, poți alege câteva dintre numeroase tururi pe jos, muzee și teatre.

2. Amsterdam. Notă finală: 93

În ciuda faptului că este o destinație populară, Amsterdam, capitala Olandei, a ocupat un loc doi în clasament. Aeroportul său are un nivel de acreditare înalt, oferă mijloace de transport cu emisii slabe de carbon, precum feriboturi și trenuri, traficul de mașini este redus, iar cel de biciclete mare. Mașinile ecologice de închiriat au prețuri mai accesibile decât cele standard, iar orașul este împânzit de stații de încărcare electrică. În plus, dispune de o infrastructură urbană feroviară excelentă pentru deplăsările în interiorul orașului. Poți bea, fără probleme, apă de la robinet și găsești puncte de reciclare la tot pasul. În Amsterdam, ai la dispoziție ofertă variată de muzee, galerii de artă și alte puncte turistice unde să îți satisfaci curiozitatea în vreme ce sprijini comunitatea locală.

3. Graz. Notă finală: 91

Graz (Austria) este o bijuterie ascunsă care a reușit să ocupe locul trei, fiind o destinație excelentă pentru călătorii preocupați de sustenabilitate. Rețeaua sa feroviară foarte bine dezvoltată facilitează călătoria cu trenul până în oraș. Dispune și de numeroase rute pentru biciclete, dar dacă vrei, totuși, să călătorești cu mașina, te poți bucura de mașini electrice sau hibrid la prețuri cu până la 42% mai ieftine decât cele standard. Centrul istoric al acestui oraș inclus în patrimoniul cultural UNESCO are o zonă destinată doar pietonilor, dedicată plimbărilor liniștite, și câteva piețe locale de unde să faci cumpărături. Mai pune la dispoziție tururi pe jos și multe puncte de interes.

Clujul în top. Doar două orașe din România în top

Doar două orașe din România sunt incluse în acest top care cuprin 167 de orașe din întreaga lume. Cluj-Napoca este pe locul 86, având următorul punctaj: scorul final - 32 de puncte din 100; Destinație - 23/100, Deplasare - 48 din 100 , Cazare - 54/100 și Experiențe 31 din 100.

București este pe locul 105 cu următorul punctaj: scorul final - 27 de puncte din 100; Destinație - 40/100, Deplasare - 41 din 100 , Cazare - 47/100 și Experiențe- 12 din 100.

Cluj-Napoca a fost primul oraș din fostul bloc comunist care a aderat la Acordul privind Orașele Verzi sau Green City Accord, o inițiativă lansată de Comisia Europeană pe 22 octombrie în anul 2020, prin care s-a urmărit creșterea nivelului de calitate a vieții pentru cetățeni printr-o infrastructură verde.

În aprilie 2022, Cluj-Napoca, București şi Suceava s-au înscris în programul UE pentru 100 de oraşe inteligente şi neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2030.

Cele 100 de oraşe se află în toate cele 27 de state membre, iar alte 12 oraşe se află în ţări asociate sau cu potenţial de a fi asociate la programul Orizont Europa, programul UE pentru cercetare şi inovare (2021 - 2027).

Misiunea „Oraşe” va primi finanţare în valoare de 360 milioane de euro în cadrul programului Orizont Europa pentru perioada 2022-2023, pentru a demara căile de inovare către neutralitatea climatică până în 2030. Acţiunile de cercetare şi inovare vor aborda mobilitatea curată, eficienţa energetică şi planificarea urbană ecologică şi vor oferi posibilitatea de a elabora iniţiative comune şi de a intensifica colaborările în sinergie cu alte programe ale UE.

Metodologia

În mai 2020, momondo a realizat un studiu cu 10.000 de participanți din SUA, Canada, Australia, Austria, Germania, Danemarca, Spania, Franța, Suedia și Marea Britanie.

Studiul a scos la iveală faptul că 83% dintre oameni spun că planurile lor de călătorie pentru vara lui 2022 au fost influențate de preocuparea pentru sustenabilitate. Totuși, 55% simt că nu au destule opțiuni pe care le să considere „sustenabile” și mai bine de o treime vorbesc despre lipsa de alegeri sustenabile din timpul vacanței. Acest lucru arată faptul că oamenii iau în calcul grija față de mediu atunci când își fac planuri de călătorie, dar că nu îți pot atinge întotdeauna obiectivele ecologice.

„Ulterior, momondo a realizat această analiză de date pentru a afla care sunt opțiunile pe care un călător interesat de sustenabilitate le are la dispoziție într-un oraș anume. Acest proiect se bazează pe o analiză bibliografică a sustenabilității, a „supraturismului” și pe o colecție amplă de date provenind din diverse surse. Am clasificat 167 de orașe în funcție de 28 de factori pe care călătorii preocupați de sustenabilitate îi pot lua în considerare atunci când fac alegeri în timpul călătoriei - de la opțiunile de transport până la destinație și până la activitățile de care se poate bucura călătorul în timp ce se află acolo”, se arată în portal.

Au fost colectate date corespunzătoare celor 28 de factori pentru a clasifica orașele în funcție de posibilitățile disponibile călătoriilor cărora le pasă de mediu. Acești factori au fost grupați în patru categorii care reflectă principalele domenii luate în considerare în planificarea călătoriei într-un oraș: Călătoria, Transportul, Cazarea și Experiențe.

Orașele au fost identificate astfel: „Am identificat cele mai căutate destinații de orașe hoteliere din lume în funcție de căutările realizate între 1 ianuarie 2021 și 1 martie 2022 pentru perioada de călătorie 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2022. Ulterior, am selectat principalele orașe pe regiune și țară și am obținut o reprezentare geografică uniformă. În cele din urmă, orașele au fost preselectate în funcție de disponibilitatea datelor, ceea ce a dus la includerea unui total de 167 de orașe în această analiză.”

Vezi aici întreaga metodologie folosită.