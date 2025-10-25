search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Zelenski face din nou apel la ajutor internațional pentru apărarea spațiului aerian al Ucrainei, după ultimele atacuri rusești

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Atacurile rusești cu rachete și drone asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă au ucis cel puțin patru persoane și au rănit alte 20, au declarat oficialii, determinând noi apeluri din partea președintelui ucrainean pentru sisteme de apărare aeriană occidentale.

Zelenski le cere din nou ajutor aliaților FOTO Telegram
Zelenski le cere din nou ajutor aliaților FOTO Telegram

În capitala Kiev, două persoane au murit și 13 au fost rănite într-un atac cu rachetă balistică în primele ore ale zilei de sâmbătă, a anunțat poliția din Kiev, citată de New York Post.

Un incendiu a izbucnit într-o clădire nerezidențială într-o locație, în timp ce resturi provenite de la rachete interceptate au căzut într-o zonă deschisă la altă locație, deteriorând geamurile clădirilor din apropiere, a scris Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei pe aplicația Telegram.

„Explozioni în capitală. Orașul este sub atac balistic”, a scris primarul Vitali Klitschko pe Telegram în timpul atacului.

În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au murit și șapte au fost rănite, a declarat guvernatorul interimar Vladislav Haivanenko, adăugând că atacurile au provocat daune blocurilor de apartamente și locuințelor private.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat nouă rachete și 62 de drone, dintre care patru rachete și 50 de drone au fost interceptate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus sâmbătă că astfel de atacuri intensifică necesitatea Ucrainei de a avea sisteme de apărare Patriot.

„Exact din cauza unor astfel de atacuri acordăm o atenție specială sistemelor Patriot — pentru a putea proteja orașele noastre de acest coșmar. Este esențial ca partenerii care dețin capacitățile relevante să pună în aplicare ceea ce am discutat în ultimele zile”, a scris el în engleză pe X.

„America, Europa și țările G7 pot ajuta să se asigure că astfel de atacuri nu mai pun în pericol vieți”, a adăugat el.

Zelenski speră că Ucraina va putea achiziționa 25 de sisteme Patriot din SUA pentru a-și consolida apărarea aeriană, în special în orașe.

Vineri, Zelenski a cerut Statelor Unite să extindă sancțiunile asupra petrolului rusesc de la două companii la întreg sectorul și a făcut apel pentru rachete cu rază lungă de acțiune pentru a riposta împotriva Rusiei.

Zelenski se afla la Londra pentru discuții cu douăzeci și patru de lideri europeni care au promis ajutor militar pentru a-și proteja țara de viitoare agresiuni rusești, dacă un armistițiu va opri războiul care durează de mai bine de trei ani.

Întâlnirea găzduită de premierul britanic Keir Starmer a avut scopul de a crește presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin, adăugând impuls măsurilor recente, care au inclus un nou val de sancțiuni din partea Statelor Unite și a țărilor europene asupra veniturilor vitale din exporturile de petrol și gaze ale Rusiei.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
stirileprotv.ro
image
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Imagini pentru istorie! Gabi Tamaș a revenit pe terenul de fotbal la aproape 42 de ani. Video
fanatik.ro
image
Daniel David: „Am reușit să trecem prin furtuna fiscal-bugetară”. „Pe spinarea noastră”, răspund profesorii
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
O familie din UK oferă 200.000€ pe an pentru un job neobișnuit. Ce își doresc de la viitorul angajat
observatornews.ro
image
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Autostrada A7 prinde contur. Când vom putea merge de la București la Focșani doar pe autostradă
playtech.ro
image
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă stadionul Steaua”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Compatibilități amoroase în sezonul Scorpionului. Cine iubește intens și cine se retrage dintr-o relație toxică
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
image
Cea mai bună băutură pentru digestie. Dr. Adina Alberts o recomandă. Este ideală și pentru cei care vor să slăbească: „Nu are niciun fel de zaharuri”
click.ro
image
Tânăra de 16 ani care a întors toate scaunele la „Vocea României” încă de la primele note. Smiley: „Eu nu am mai auzit niciodată așa ceva”
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Regii profimedia 0909841553 jpg
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?