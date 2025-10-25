Zelenski face din nou apel la ajutor internațional pentru apărarea spațiului aerian al Ucrainei, după ultimele atacuri rusești

Atacurile rusești cu rachete și drone asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă au ucis cel puțin patru persoane și au rănit alte 20, au declarat oficialii, determinând noi apeluri din partea președintelui ucrainean pentru sisteme de apărare aeriană occidentale.

În capitala Kiev, două persoane au murit și 13 au fost rănite într-un atac cu rachetă balistică în primele ore ale zilei de sâmbătă, a anunțat poliția din Kiev, citată de New York Post.

Un incendiu a izbucnit într-o clădire nerezidențială într-o locație, în timp ce resturi provenite de la rachete interceptate au căzut într-o zonă deschisă la altă locație, deteriorând geamurile clădirilor din apropiere, a scris Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei pe aplicația Telegram.

„Explozioni în capitală. Orașul este sub atac balistic”, a scris primarul Vitali Klitschko pe Telegram în timpul atacului.

În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au murit și șapte au fost rănite, a declarat guvernatorul interimar Vladislav Haivanenko, adăugând că atacurile au provocat daune blocurilor de apartamente și locuințelor private.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat nouă rachete și 62 de drone, dintre care patru rachete și 50 de drone au fost interceptate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus sâmbătă că astfel de atacuri intensifică necesitatea Ucrainei de a avea sisteme de apărare Patriot.

„Exact din cauza unor astfel de atacuri acordăm o atenție specială sistemelor Patriot — pentru a putea proteja orașele noastre de acest coșmar. Este esențial ca partenerii care dețin capacitățile relevante să pună în aplicare ceea ce am discutat în ultimele zile”, a scris el în engleză pe X.

„America, Europa și țările G7 pot ajuta să se asigure că astfel de atacuri nu mai pun în pericol vieți”, a adăugat el.

Zelenski speră că Ucraina va putea achiziționa 25 de sisteme Patriot din SUA pentru a-și consolida apărarea aeriană, în special în orașe.

Vineri, Zelenski a cerut Statelor Unite să extindă sancțiunile asupra petrolului rusesc de la două companii la întreg sectorul și a făcut apel pentru rachete cu rază lungă de acțiune pentru a riposta împotriva Rusiei.

Zelenski se afla la Londra pentru discuții cu douăzeci și patru de lideri europeni care au promis ajutor militar pentru a-și proteja țara de viitoare agresiuni rusești, dacă un armistițiu va opri războiul care durează de mai bine de trei ani.

Întâlnirea găzduită de premierul britanic Keir Starmer a avut scopul de a crește presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin, adăugând impuls măsurilor recente, care au inclus un nou val de sancțiuni din partea Statelor Unite și a țărilor europene asupra veniturilor vitale din exporturile de petrol și gaze ale Rusiei.