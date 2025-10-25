Foto Profesoară de biologie din Iași, surprinsă de elevi pe site-urile de videochat. Imaginile scandaloase au făcut vâlvă: „Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală?”

O tânără profesoară de biologie de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, a ajuns în centrul atenției conducerii școlii după ce mai mulți elevi au distribuit online fotografii și capturi video în care aceasta ar apărea în ipostaze indecente, notează bzi.ro.

Claudia Covaciu, profesoară în vârstă de 24 de ani, originară din Arad și absolventă a Facultății de Biologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, predă biologia de aproximativ trei ani atât la clasele de gimnaziu, cât și la cele de liceu. Ea a obținut nota 9,73 la examenul de titularizare și a fost repartizată pe post la liceul din Răducăneni.

Potrivit Livia Panțiru, director adjunct al liceului, situația a fost semnalată de elevi, iar profesoara „și-a dat demisia”. În schimb, directorul unității, Liliana Carp, a declarat că nu a fost confirmată nicio demisie și că măsurile disciplinare vor fi luate doar după verificarea tuturor informațiilor. „Dacă se vor confirma zvonurile, vom intra în comisia de etică și vom face toate procedurile legale”, a precizat Carp.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a transmis că tratează asemenea cazuri cu maximă seriozitate, iar dacă faptele se confirmă, profesorul vizat poate fi sancționat disciplinar, inclusiv cu desfacerea contractului de muncă.

Părinții elevilor și comunitatea locală au reacționat imediat, cerând un mediu sigur pentru elevi. O mamă a declarat: „Claudia Covaciu, profesoară de biologie, face filme pentru adulți, aceasta nefiind sancționată sau dată afară. Ea predă de 3 ani la Liceul «Lascăr Rosetti». Aceasta, în al doilea an, a avut diverse chestii cu unii elevi. Sunt doar o mamă care s-a săturat să vadă că locul unde a crescut e batjocorit de profesori care abuzează elevii sau fac videochat. Această profesoară a ajuns, să-i spun așa, să-și racoleze una din fostele eleve de anul trecut – o tânără pe nume N. B., care, de curând, a făcut 18 ani –, să o ia de acasă, spunându-i mamei ei că o să muncească, iar ele s-au mutat împreună și fac videochat. Ele două au ajuns să se filmeze și să se încarce pe internet. Am crezut că nu este adevărat, până când am fost la prietena mea, și fiul ei de 19 ani mi-a spus cu lux de amănunte toate aceste lucruri, de videoclipuri și poze cu acestea. A fost destul să intre pe site și am recunoscut-o. Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală, având în vedere că această profesoară întreține relații cu elevii după școală, chiar și cu tânărul ce a povestit?”.

Claudia Covaciu nu a oferit un punct de vedere, iar școala continuă verificările pentru a clarifica situația.