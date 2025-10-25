search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
Vortexul polar se apropie de Europa: Am putea avea cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani, avertizează meteorologii

Meteorologii avertizează că vortexul polar — masa uriașă de aer rece din zona arctică — se deplasează spre Europa și ar putea determina scăderea semnificativă a temperaturilor în lunile următoare, notează profit.ro. 

Foto: Severe Weather Europe
Foto: Severe Weather Europe

Vortexul polar este o circulație atmosferică de mari dimensiuni care concentrează aerul rece deasupra Polului Nord și, în mod normal, asigură stabilitatea vremii de iarnă. Anul acesta, însă, structura sa s-a format mai slab decât de obicei, ceea ce favorizează deplasarea aerului rece spre latitudinile medii.

Potrivit Severe Weather Europe, dezvoltarea actuală a vortexului este atipică și va influența vremea în SUA, Canada și Europa, inclusiv în iarna 2025–2026.

„De la apariția noului vortex polar în septembrie, acesta a prezentat o evoluție neobișnuită și ar putea deveni un factor imprevizibil pentru iarna care vine. Un vortex puternic menține aerul rece blocat în zona arctică, asigurând o iarnă mai blândă în Europa. Un vortex slab, însă, poate perturba curenții jet și permite pătrunderea aerului rece spre sud”, explică meteorologii.

O anomalie de presiune împiedică întărirea normală a vortexului, menținându-l mai slab și favorizând un val de aer rece. „O analiză mai atentă asupra Europei arată că este așteptat un val de aer rece, determinat de o perturbare puternică a vortexului polar inferior. Dacă un astfel de eveniment s-ar produce în mijlocul iernii, ar aduce cu siguranță frig și ninsori extinse”, se arată în raport.

Meteorologii fac paralele cu iarna 1981–1982, când o structură similară a vortexului polar a permis aerului rece să coboare rapid spre latitudinile medii, provocând o iarnă foarte rece în Europa, cu temperaturi scăzute extinse din Canada și nord-estul SUA până în Europa.

Specialiștii avertizează însă că „nimeni nu poate garanta că iarna viitoare va urma exact același tipar, dar dezvoltarea neobișnuită a vortexului polar arată că și cele mai mici deviații pot avea efecte majore”.

Meteorologul sârb Ivan Ristić estimează că săptămâna viitoare temperaturile vor fi între 10 și 15°C, specifice toamnei târzii, urmate de ninsori în zonele montane. „Sursa aerului rece este Marea Groenlandei. Deși în această perioadă a anului nu poate aduce zăpadă în zonele joase, aerul rămâne foarte rece, iar oscilațiile atmosferice sugerează o iarnă mai aspră. Ninsorile vor fi mai frecvente, iar temperaturile vor scădea sub zero grade. În munți ar putea coborî până la -20°C, iar în zonele de câmpie la -10 sau -12°C”, a explicat Ristić. Primele ninsori în zonele joase ar putea apărea în jurul datei de 24 noiembrie.

Meteorologul Marko Čubrilo precizează că există semnale de instabilitate a vortexului polar, ceea ce ar putea provoca perturbări sau chiar un episod de încălzire stratosferică bruscă. „Iernile în care apar astfel de factori globali au avut adesea episoade de încălzire stratosferică în decembrie sau ianuarie. De aceea, e prematur să vorbim despre o prognoză exactă înainte de mijlocul lui noiembrie. Modelul european ECMWF arată un potențial moderat pentru o iarnă rece, dar nimic cert”, a explicat Čubrilo.

Acesta a adăugat că doar modelul meteorologic chinez (CMA) anticipează o iarnă foarte rece și cu zăpadă abundentă, în timp ce modelele americane nu semnalează un blocaj atmosferic semnificativ, ceea ce ar indica o iarnă mai blândă.

Meteo

