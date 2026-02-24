Călători blocați într-un autobuz rămas fără curent, în Cluj-Napoca

Momente neplăcute pentru mai mulți pasageri ai unui autobuz aparținând Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, luni seară, aproape de centrul municipiului.

Vehiculul a rămas fără alimentare cu energie electrică, iar ușile nu au mai putut fi deschise, astfel că oamenii au rămas blocați în interior. Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, călătorii au așteptat zeci de minute în întuneric, până când șoferul a reușit să deschidă ușa din spate, permițându-le să coboare în siguranță.

Deocamdată, nu au fost raportate persoane rănite, iar cauza defecțiunii urmează să fie stabilită.