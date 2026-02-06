Șofer de autobuz școlar, concediat după ce a abandonat 40 de elevi pe traseu. A fost deranjat de gălăgia făcută de copii

Aproximativ 40 de elevi au fost lăsați în mijlocul drumului de șoferul autobuzului școlar care îi transporta spre casă, în Ottawa, Canada, după ce acesta s-a declarat deranjat de gălăgia făcută de copii. Incidentul a avut loc în apropierea unui centru comercial, unde bărbatul a oprit vehiculul și a plecat, lăsându-i pe elevi fără supraveghere.

Potrivit unui e-mail trimis părinților de Consorțiul pentru Transport Școlar din Ottawa (CTSO), șoferul „și-a pierdut răbdarea din cauza agitației unor elevi”, relatează publicația franceză Midi Libre. Copiii se întorceau acasă, în cartierul Vanier, când a avut loc incidentul.

Una dintre eleve a sunat imediat la poliție, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a-i prelua pe copii și a le asigura siguranța. „E îngrijorător. E vorba despre viața copiilor noștri, care se află în mâinile lui”, a declarat Cristina Carvalho, mama uneia dintre elevele aflate în autobuz.

Șoferul, concediat. Anchete în desfășurare

Un alt șofer a fost trimis de urgență pentru a prelua traseul și a-i duce pe elevi acasă, în siguranță. Directorul CTSO a confirmat că șoferul implicat a fost concediat imediat, iar instituția a deschis o anchetă internă. „Este prima dată când asist la o astfel de situație”, a declarat acesta.

La rândul său, Poliția din Ottawa a demarat o investigație pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Un caz similar a fost raportat recent și în nordul Italiei, unde un copil de 11 ani a fost nevoit să meargă aproape șase kilometri pe jos, pe ger și ninsoare, după ce a fost dat jos dintr-un autobuz.