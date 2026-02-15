Bătaie între adolescenți într-un autobuz din Capitală: Doi tineri au fost răniți

Mai mulți adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani s-au implicat într-un conflict violent pe stradă și într-un autobuz din București, folosind obiecte contondente. Două persoane au fost rănite, iar poliția continuă cercetările pentru identificarea tuturor celor implicați.

„La data de 14 februarie 2026, în jurul orei 21.00, un tânăr ar fi avut un conflict spontan cu un alt tânăr, pe fondul adresării de injurii reciproce, în zona staţiei de metrou Nicolae Grigorescu. Ulterior, conflictul a continuat în zona staţiei STB Nicolae Grigorescu, respectiv într-un autobuz al liniei 311, unde grupul format din aproximativ opt persoane ar fi agresat mai mulţi tineri”, a transmis, duminică, Poliţia Capitalei, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, două persoane au suferit leziuni la nivelul capului și al membrelor superioare, ca urmare a loviturilor aplicate cu obiecte contondente. „În urma verificărilor efectuate de poliţişti, au fost identificate şi ridicate mai multe obiecte contondente, posibil folosite la comiterea agresiunii. Toate persoanele vătămate, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost audiate în prezenţa părinţilor. Până la acest moment, nu a fost formulată plângere penală”, a mai precizat Poliţia Capitalei.

Poliția a anunțat că se desfășoară activități pentru identificarea și depistarea tuturor persoanelor implicate în incident. Cercetările sunt continuate, din oficiu, de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovirea sau alte violenţe și tulburarea ordinii şi liniştii publice.