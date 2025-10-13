Cine erau cei doi tineri morți în cumplitul accident din Cluj. Tudor şi Simona mergeau spre facultate

Cei doi tineri care și-au pierdut viața duminică dimineață, într-un cumplit accident rutier produs pe DN 1C, lângă localitatea Câțcău, județul Cluj, erau studenți.

Tudor era student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar Simona, masterandă la FSEGA, potrivit Observator.

Autoturismul condus de Tudor, în vârstă de 21 de ani, care circula dinspre Baia Mare spre Dej, ar fi pătruns pe contrasens, din cauze ce urmează să fie stabilite, intrând în coliziune frontală cu un camion care venea din sens opus, condus de un bărbat de 51 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

În urma impactulului, tânăra, în vârstă de 24 de ani, a fost proiectată în afara autoturismului, iar Tudor a rămas încarcerat între fiarele contorsionate ale autoturismului. Echipajele de salvare sosite la fața locului n-au mai putut să-i salveze și au declarat decesul.

„În afara autoturismului a fost găsită o femeie, ambele victime prezentând leziuni incompatibile cu viaţa. Bărbatul a fost extras din autoturism de către pompieri”, transmiteau, duminică, reprezentanții ISU Cluj.

Șoferul camionului care transporta cherestea a scăpat nevătămat și a refuzat să fie transportat la spital.

Traficul rutier pe DN 1C a fost complet blocat timp de mai multe ore, în timp ce polițiștii au efectuat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

Cei doi studenți se întorceau la Cluj, pentru cursuri

Tudor şi Simona se întorceau la Cluj-Napoca, pentru a participa luni la cursuri.

Tânărul era fiul fostei directoare a școlii generale din comuna Cernești, o familie cunoscută în comunitatea locală, iar Simona, originară din Strâmbu Băiuț, era o studentă cu rezultate foarte bune la facultate.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate cauzele producerii tragedie

Amintim că, în urmă cu doar câteva zile, un tânăr de 19 ani şi un bărbat de 31 de ani au murit după ce motocicleta pe care se aflau s-a ciocnit de maşina care circula în faţă, pe un drum judeţean din Mureş. După impact, motocicleta a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit de un alt autoturism.