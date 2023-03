Ziua Femeii pe uliță: „Au trecut anii, gata, îmi văd de sărăcia mea. Dădeam și eu flori, la 25 de ani” VIDEO

Începutul primăverii scoate la suprafață din oameni bunele maniere. Suntem în perioada din an în care bărbații le oferă ființelor dragi flori și vorbe frumoase.

La oraș, forfota din florării dovedește că bunul obicei încă se menține. Pe ulițele de la țară, însă, doar tinerii mai pot fi văzuți în aceste zile cu buchete sau ghivece în mâini.

8 Martie pare o zi normală pentru soții Marcela și Ion Negoiță, din Vadu Pașii (Buzău). Cot la cot cu soțul ei, doamna Marcela muncește la primenirea gospodăriei, așa cum obișnuiește în fiecare primăvară.

Recunoaște că de Ziua Femeii vrea o atenție aparte, așa cum a fost și de 1 Martie. „Bucurie și sănătate aștept de la soțul meu azi. Dar și o floare, recunosc”, spune doamna Marcela în timp ce își ajută soțul.

Pe ulițe, doar copiii și tinerii mai pot fi văzuți cu buchete sau ghivece în mâini. După o vârstă, spun unii dintre bărbații de la sat, nu mai are rost să impresioneze doamnele din jur.

La 64 de ani, domnul Dan din satul Pogonele (Buzău) spune că nu are nici bani ca să cumpere flori și nici cui să le ofere.

„Nu prea mai am doamne pe lângă mine. Am îmbătrânit și nu mai am succes. Asta e. Nu îmi mai este aminte. Au trecut anii, gata, îmi văd de sărăcia mea. Dădeam și eu flori, la 25 de ani, până la 40 de ani”, spune bărbatul.

În mediul rural este atât de multă treabă primăvara, încât bărbații ignoră cu anii gesturile care le pot însenina femeilor din familie cele câteva momente speciale din an, cum este ziua de 8 Martie.

„Mai este obiceiul ăsta, la țară, dar eu nu am primit. Nici nu mă supăr că nu am primit; îmi părea bine, dar asta e”, spune o bătrână din Țintești (Buzău).

La magazinele sătești care vând plante este aglomerație, însă nu pe flori e bătaie, ci pe răsaduri și puieți de pomi fructiferi. La țară, primele zile din martie înseamnă de fapt debutul lucrărilor în grădini.

„Noi ne-am învățat să muncim, că trebuie, asta e bucuria noastră primăvara, să ieșim în câmp, să tăiem vii, săpăm în grădini. Depinde în primul rând de om, de ce e în sufletul lui și de cât își iubește aproapele”, spune și un bărbat din Smeeni (Buzău).

Ziua Femeii este sărbătorită anual la 8 Martie pentru a evoca realizările sociale, politice și economice ale femeilor. În această zi, în unele culturi, femeilor și fetelor li se dăruiesc cadouri, flori sau alte atenții.