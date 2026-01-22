Un bărbat internat la Spitalul de Psihiatrie a bătut din senin doi angajați. A fost nevoie de transportarea lor la UPU

Un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Săpoca ar fi devenit violent dintr-odată și ar fi agresat doi angajaţi ai unităţii medicale. Cei doi au suferit răni și au fost transportați la un alt spital, pentru îngrijiri medicale.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre un bărbat în vârstă de 42 de ani, internat în baza unei sentinţe penale, care ar fi devenit violent şi ar fi atacat două cadre medicale. Victimele, o femeie de 46 de ani şi un bărbat de 50 de ani, au fost preluate de ambulanţe şi transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, iar agresorul a fost imobilizat.

Reprezentanţii SJU Buzău au precizat, pentru Agerpres, că femeia a suferit un traumatism de coloană cervicală, iar bărbatul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral în urma unei lovituri cu pumnul. Ambii pacienţi sunt stabili, conştienţi şi cooperanţi, fiind supuşi investigaţiilor medicale.

La faţa locului s-au deplasat poliţişti de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, care efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs agresiunea şi pentru dispunerea măsurilor legale.