search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Furie pentru o mașină de spălat vase: un bărbat și-a distrus casa după ce soția a cumpărat-o fără să-l întrebe

0
0
Publicat:

Un bărbat din China a reacționat violent după ce a aflat că soția sa a cumpărat o mașină de spălat vase fără acordul lui, susținând că familia are datorii și nu își permite o astfel de cheltuială. Incidentul a avut loc în provincia Guangdong, din sudul țării.

Femeia din China a cumpărat mașina de spălat fără acordul soțului FOTO: 163.com
Femeia din China a cumpărat mașina de spălat fără acordul soțului FOTO: 163.com

Scenele au fost surprinse într-un videoclip care a devenit viral pe rețelele de socializare, publicat chiar de femeie. În imagini, bărbatul este văzut distrugând mai multe obiecte din apartament, imediat după ce află că aparatul, în valoare de 1.500 de yuani, aproximativ 215 dolari, urma să fie instalat.

Soția a explicat într-un clip postat pe 8 ianuarie că a comandat mașina de spălat vase online fără să îi spună soțului. „Am cumpărat-o pentru că apa de la robinet este prea rece iarna ca să spăl vasele manual. În plus, soțul nu spală niciodată vasele”, a declarat ea, potrivit South China Morning Post.

Bărbatul a distrus mai multe obiecte din apartament FOTO: 163.com
Bărbatul a distrus mai multe obiecte din apartament FOTO: 163.com

Bărbatul a aflat despre achiziție abia în momentul în care un muncitor a venit să instaleze aparatul în apartamentul închiriat în care locuiau. Furios, acesta i-a cerut soției să anuleze comanda și să returneze mașina, însă femeia a refuzat. „Familia noastră nu își permitea o mașină de spălat vase din cauza costurilor mari la apă și electricitate”, a spus bărbatul.

Ulterior, soțul și-a cerut scuze pentru comportamentul său și a recunoscut că, până la urmă, putea fi cumpărată o mașină „mai mică”.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger
stirileprotv.ro
image
Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
gandul.ro
image
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
mediafax.ro
image
David Popovici, încântat că și-a văzut visul îndeplinit. Campionul olimpic a dat vestea cea mare
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
Un cunoscut profesor român îl compară pe Donald Trump cu Adolf Hitler: „Fixează în timp începutul căderii sale”
digi24.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a dus după el și l-a amenințat că-l împușcă
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Reguli noi pentru vânzarea unei maşini. Cine plăteşte impozitul aferent: vânzătorul sau cumpărătorul?
observatornews.ro
image
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Refuzul semnării procesului verbal în 2026: ce se întâmplă și ce opțiuni îți rămân
playtech.ro
image
Cătălin Cîrjan, propunere bombă de transfer la FCSB: „Se face jucător de 10 milioane! Va fi titularul naționalei!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Se dau bani pentru români! Cine primește 800 de lei în plus
mediaflux.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa Eugenie rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”
okmagazine.ro
GettyImages 454169582 jpg
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor