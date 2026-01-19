Furie pentru o mașină de spălat vase: un bărbat și-a distrus casa după ce soția a cumpărat-o fără să-l întrebe

Un bărbat din China a reacționat violent după ce a aflat că soția sa a cumpărat o mașină de spălat vase fără acordul lui, susținând că familia are datorii și nu își permite o astfel de cheltuială. Incidentul a avut loc în provincia Guangdong, din sudul țării.

Scenele au fost surprinse într-un videoclip care a devenit viral pe rețelele de socializare, publicat chiar de femeie. În imagini, bărbatul este văzut distrugând mai multe obiecte din apartament, imediat după ce află că aparatul, în valoare de 1.500 de yuani, aproximativ 215 dolari, urma să fie instalat.

Soția a explicat într-un clip postat pe 8 ianuarie că a comandat mașina de spălat vase online fără să îi spună soțului. „Am cumpărat-o pentru că apa de la robinet este prea rece iarna ca să spăl vasele manual. În plus, soțul nu spală niciodată vasele”, a declarat ea, potrivit South China Morning Post.

Bărbatul a aflat despre achiziție abia în momentul în care un muncitor a venit să instaleze aparatul în apartamentul închiriat în care locuiau. Furios, acesta i-a cerut soției să anuleze comanda și să returneze mașina, însă femeia a refuzat. „Familia noastră nu își permitea o mașină de spălat vase din cauza costurilor mari la apă și electricitate”, a spus bărbatul.

Ulterior, soțul și-a cerut scuze pentru comportamentul său și a recunoscut că, până la urmă, putea fi cumpărată o mașină „mai mică”.