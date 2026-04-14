O tânără însărcinată, în vârstă de 23 de ani, a murit într-un accident violent pe DN7, pe Valea Oltului. Momentul tragediei a fost surprins de o cameră de bord.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, cumplitul accident s-a produs în data de 13 aprilie, în jurul orei 15:00, pe DN7, la kilometrul 217, pe raza comunei Racovița, sat Tuțulești.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din județul Ilfov, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din județul Sibiu”, se arată în comunicatul transmis de polițiști.

Din imaginile surprinse de camera de bord, se observă momentul în care cele două vehicule se ciocnesc puternic.

În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 27 de ani a fost proiectat în zona căii ferate, iar trei persoane au fost rănite, inclusiv pasagera de 23 de ani.

Tânăra însărcinată a fost preluată în stare critică și transportată de urgență la spital. În ciuda manevrelor medicale de salvare, aceasta a decedat la scurt timp din cauza leziunilor suferite.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și pompieri, care au acționat pentru descarcerarea victimelor și acordarea primului ajutor.

Circulația rutieră și feroviară în zonă a fost blocată temporar pentru intervenții și cercetări.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, au transmis autoritățile.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.