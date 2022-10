Copil sfâșiat de un câine într-un parc din Vaslui. Băiețelul a ajuns în stare gravă la spital

Un copil de opt ani a fost mușcat de un câine dintr-o haită chiar în parcul din fața Poliției Murgeni, Vaslui. O rudă a băiețelului a alungat câinele și apoi, cu ajutorul mamei, l-au transportat la spital.

O simplă plimbare prin parc se putea transforma într-o tragedie pentru un copil de 8 ani din orașul vasluian Murgeni. Pe 9 octombrie, micuțul, care era însoțit de un frate mai mare, se juca, iar o haită de câini l-a atacat.

Micuțul a dat să fugă, însă un câine l-a mușcat de un picior. Norocul copilului a fost că o rudă l-a observat și a alungat animalul. Împreună cu mama acestuia l-a transportat imediat la Spitalul din Murgeni.

Aici i s-a acordat primul ajutor, după care tatăl copilului l-a transportat de urgență la Compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului din Bârlad. A fost preluat de medicii de gardă, care i-au acordat îngrijiri medicale de specialitate.

„Acum este în tratament, plus că face antirabic, conform unei scheme, urmând ca să vedem și câinele care l-a mușcat, ce comportament are. Este dificil, vă dați seama că suntem speriați și noi, nu mai spun de copil, că este încă șocat! Am făcut reclamație la Primărie, să se ia măsuri cu acești câini comunitari, care sunt un adevărat pericol! Dacă nu era ruda noastră și soția mea, îmi omora javra copilul! Am depus și reclamație la Poliția Murgeni, să se ia măsuri”, a spus tatăl copilului.

„Încercăm să facem ceva”

Contactat telefonic, primarul orașului Murgeni, Eduard Cazacu, a recunoscut că în Murgeni câinii comunitari sunt o problemă.

„Am fost și eu informat de faptul că a fost mușcat un copil. Ce să spun? Am demarat deja o acțiune pentru a face adăpost pentru câini, adăpostul nostru, unde îi vom strânge pe toți. Am identificat o suprafață de teren, am alocat bani, acum căutăm constructor și după ce se construiește, îi vom băga pe toți acolo. Acolo unde s-a întâmpat, în parcul respectiv, vom identifica câinii și poate îi vom alunga de acolo, dar este o problemă: vreo două doamne miloase îi hrănesc în parc și animalele vin să mănânce. Vom vedea ce vom face“, a declarat primarul Eduard Cazacu, potrivit Vremea Nouă.

Primarul spune că edilii încearcă să drămuiască banii pe care îi au la dispoziție. „Că, dacă ne gândim bine, suntem în 2022. Nu cumva trebuia ca adăpostul să fi fost făcut până acuma? Ce-au făcut cei dinaintea mea? Eu am identificat terenul, am inițiat construcția adăpostului, urmează cât de curând să îl ridicăm, poate chiar în toamna sau iarna asta. Și este vorba și despre responsabilitatea oamenilor, că îi lasă așa liberi pe stradă… Încercăm să facem ceva, pentru că chiar îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus primarul Cazacu.