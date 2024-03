Proiect pentru copiii autiști, făcut de un ONG exclusiv din donații. Voluntariatul rezolvă treaba statului VIDEO

Acolo unde statul nu se implică, o fac voluntarii organizațiilor non-profit. În Buzău, de exemplu, aceștia au creat o cameră senzorială dedicată copiilor cu autism, care a putut fi realizată printr-o strângere de fonduri.

Camera senzorială pe care specialiștii o folosesc în terapiile copiilor cu tulburări de spectru autist va ajuta integrarea acestora în activități publice, alături de alți copii. De această sală vor beneficia, în primă fază, 23 de copii cu autism, iar aceștia vor fi implicați în jocuri care să se stimuleze toate simțurile.

„Este benefică pentru copiii cu TSA, tulburare de spectru autist. Aceşti copii sunt adesea desincronizaţi senzorial, ei nu simt la fel ca noi. Dacă noi auzim într-un fel anumite sunete, pentru ei este dificil. Unii își pun mânuțele la urechi, estompează și le este frică”, declară Claudia Chiș, analist comportamental.

Pentru părinţii copiilor cu autism, camera senzorială este o necesitate, ţinând cont de beneficiile şi rezultatele obţinute în urma terapiilor.

„Unul dintre copiii mei avea mare nevoie senzorială, drept urmare avea şi multe autostimulări. Beneficiind de ajutorul unor oameni formați în exterior, am înţeles importanţa acestei terapii. Noi, acum 18 ani, ne-am făcut o astfel de cameră senzorială acasă, am mers, am văzut în străinătate și ne-am creat funcție de nevoile copilului”, spune Mihaela Stan, părintele a doi copii cu autism.

Camera senzorială este prima de acest fel din județul Buzău, iar amenajarea ei a fost posibilă după ce o fundație a orgranizat o strîngere de fonduri. De altfel, asociația a reușit să strângă aproximativ 120.000 de lei cu care urmează să mai finanțeze și alte două proiecte.

„Ne dorim prin acest proiect să încurajăm integrarea lor şi conştientizarea întregii comunităţi asupra faptului că avem în Buzău copii cu autism şi au nevoie să nu fie discriminaţi, să fie primiţi în şcoli, în grădiniţe şi la tot felul de ateliere publice”, declară Narcisa Dumitru, de la Fundația Comunitară Buzău.

Desincronizarea senzorială este o problemă frecvent întâlnită în tulburările de spectru autist, de aceea existenţa unui spaţiu senzorial care să vină în sprijinul copiilor cu autism a fost mai mult decât necesară, au mai explicat specialiştii.