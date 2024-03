Colegiu din Buzău, cel mai modern din țară. Noutățile găsite de elevi și profesorii de la „Mihai Eminescu“ la revenirea după reabilitare FOTO

Cea mai mare clădire din Buzău, reabilitată de muncitori indieni, a devenit funcțională după cinci ani de la includerea ei în proiectul de modernizare. Peste o mie de elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” au revenit „acasă”, într-unul dintre cele mai moderne sedii de instituție școlară din România.

Colegiul Mihai Eminescu din Buzău are inclusiv dotări menite să-i ajute pe copiii cu dizabilități, cum ar fi liftul interior al clădirii, intrările speciale pentru aceștia, prevăzute cu rampe, dar și liftul exterior. Liceul are, în acest an școlar, 1.250 de elevi, dintre care 30 au diverse dizabilități. Pentru ei s-au luat măsurile necesare.

Astfel, după mai bine de cinci ani, s-au reluat cursurile în sediul istoric al colegiului de pe strada Independenței. Prima de zi de școală în clădirea reabilitată complet s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare.

Dacă pentru majoritatea profesorilor a fost vorba despre o revenire, pentru liceeni, a fost prima zi de școală în acest imobil atât de încărcat de istorie. Dascălii i-au condus pe elevi într-un tur al clădirii.

„Uimirea lor în fața spațiilor atât de mari și luminoase a fost extraordinar de mare și de manifestă, molipsind și profesorii cu entuziasmul lor”, a transmis Camelia Voicu, director al Colegiului „Mihai Eminescu”.

Elevii claselor a XII-a se vor bucura doar două luni și jumătate de sediul recent reabilitat. Cu toate acestea, ei sunt foarte încântați și mândri că au avut posibilitatea, chiar și pentru puțin timp, să studieze în clădirea care a format zeci și zeci de generații de eminescieni.

Clădirea Colegiului Național „Mihai Eminescu” va avea parte și de o inaugurare oficială, programată în a doua jumătate a lunii aprilie. Invitat special la evenimentul festiv va fi scriitoarea Ana Blandiana.

Lucrările de reabilitare a clădirii de pe strada Independenței au început în anul 2019 și ar fi trebuit să se finalizeze în 2020. Cele mai mari întârzieri au fost înregistrate la refacerea acoperișului. Problemele au apărut din cauza restricțiilor impuse de pandemie, cât și ca urmare a preluării lucrărilor de către un nou constructor.

Neefectuarea lucrărilor în termenii prevăzuți în contract nu s-a produs doar din cauza intrării în insolvență a firmei care a câștigat licitația inițial, ci și ca urmare a decalării plăților de către Ministerul Dezvoltării.

Proiectul a presupus consolidarea și reabilitarea clădirii, dar și dotarea tuturor sălilor de clasă în conformitate cu standardele europene. Inedit este că fiecare clasă va purta numele unora dintre profesorii care au predat în liceul Eminescu de-a lungul timpului.

Pe lângă grupuri sanitare moderne, chiuvete pentru laboratoarele de biologie-chimie, utilități pentru clasele de bilingv, o noutate o reprezintă sala de sport modernă, care este prevăzută inclusiv cu dușuri. O altă noutate o reprezintă „Sala Radio”, de unde în pauze vor răsuna refrene din melodiile tinerei generații.

S-au montat, de asemenea, senzori și siguranțe pentru ferestre. În cazul în care senzorii detectează fum, geamurile se vor deschide automat, iar în cazul în care va fi nevoie de intervenția autospecialelor, terenul de sport are o intrare special concepută pentru astfel de intervenții.