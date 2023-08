„Planta regilor“, în curs de omologare în România. Ce spun cercetătorii despre anghinare

Pe vremuri se numea „planta regilor” sau „hrana bogaților”, pentru că nu oricine și-o permitea în dietele zilnice, însă românii au ignorat-o în ultimele decenii. Vorbim despre anghinare, pe care bătrânii noștri o cultivau odinioară, pentru beneficiile sale medicale.

Astăzi, planta care seamăn cu un ciulin este considerată delicatesă de bucătarii din Occident. Un soi de anghinare este în curs de omologare la un institut de cercetare din Buzău.

Mai multe soiuri de anghinare se află în grădinile Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău, pentru brevetare și omologare. Planta are numeroase întrebuințări. Este bună de consumat în salate, în ceaiuri medicinale, poate fi o plantă ornamentală dar și sursă de hrană pentru albine.

„Avem planta verde de la care se poate consuma receptaculul, deci o putem folosi în acest stadiu ca plantă alimentară, și planta care a ajuns la maturitate, de la care, sigur, curățăm inflorescența și putem folosi semințele. Sămânța poate fi consumată ca atare așa cum o extragem din inflorescență. De precizat că este foarte amară”, spune cercetătorul Costel Vânătoru, directorul BRGV Buzău.

Pe vremuri, anghinarea era supranumită „hrana bogaților”, iar în prezent este utilizată mai mult în bucătăria mediteraneană. De la această legumă, se consumă solzii cărnoși și suculenți, cel mai apreciat și utilizat în gastronomie fiind receptaculul floral. Anghinarea este bună de mâncat atunci când plantele sunt verzi.

„Ele sunt amărui, se găsesc mai mult în bucătăria vestică, în bucătăria italiană, spaniolă. Noi încercăm să o introducem în cultura noastră. Banca de Resurse Genetice are spre omologare deja un soi denumit Columna”, declară Matilda Popescu, secretar științific BRGV Buzău.

Anghinarea se consumă fie în stare crudă, sub formă de salate, fie preparată cu diferite sosuri. Dar și în spectrul medical are întrebuințare, fiind un bun stimulator al sistemului imunitar datorită conținutului de inulină. Anghinarea are beneficii asupra ficatului, inimii și nivelului de colesterol.