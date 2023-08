Apel pentru „Închisoarea Tăcerii” de la Râmnicu Sărat. „E o datorie de onoare față de cei care au suferit și murit acolo”

„Închisoarea tăcerii” este singurul Memorial dedicat victimelor regimului totalitar comunist asumat de către statul român. Nerespectarea termenelor fixate în contractul de finanțare poate avea drept consecință pierderea finanțării europene, susține IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) face un apel public la urgentarea formalităților în vederea începerii lucrărilor de amenajare a Închisorii Tăcerii de la Râmnicu Sărat și a Centrului Educațional privind Comunismul în România. Apelul a fost făcut în momentul marcării Zilei europene a comemorării victimelor stalinismului şi nazismului.

IICCMER a marcat Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului şi nazismului printr-o depunere de coroane la fostul penitenciar de la Râmnicu Sărat, alături de reprezentanții autorităților locale și participanții la cea de a XV-a ediție a Universității de Vară de la Râmnicu Sărat.

Cu ocazia ceremoniei comemorative, președintele executiv al IICCMER a lansat un apel în vederea urgentării formalităților procedurale care stau în calea demarării lucrărilor de restaurare și muzeificare a fostului penitenciar politic din localitate.

,,Este imperios necesar ca toate formalitățile de care depinde demararea proiectului de amenajare a Memorialului <Închisoarea Tăcerii> și de construcție a Centrului Educațional privind Comunismul în România să fie îndeplinite neîntârziat. Cu resurse limitate, dar cu mult entuziasm și convingere, IICCMER a făcut tot ceea ce trebuia să facă, astfel încât amenajarea să înceapă. Am obținut, încă din luna mai, ultimul document instituțional care se afla în sarcina noastră, anume autorizația de construire”, a subliniat Daniel Șandru, președintele executiv al IICCMER.

„Închisoarea tăcerii” este singurul Memorial dedicat victimelor regimului totalitar comunist asumat de către statul român, proiect ce are deja asigurată o finanțare de nouă milioane de euro, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Examen de conștiință pe care România nu-l poate rata”

Nerespectarea termenelor fixate în contractul de finanțare poate avea drept consecință pierderea finanțării europene. Până în momentul de față, IICCMER a întreprins toate demersurile și a îndeplinit toate obligațiile care îi reveneau în procesul de autorizare a lucrărilor.

„Consider că este momentul să exprim public o realitate. Eforturile tuturor celor care au făcut posibil ca finanțarea să se facă din banii comuni ai Uniunii Europene vor deveni inutile, fără implicarea rapidă și competentă a autorităților centrale responsabile. Atragem atenția asupra faptului că neînceperea proiectului în toamna acestui an pune în pericol asigurarea integrală a finanțării prin PNRR, context în care va fi necesar ca realizarea și finalizarea investiției să fie susținute cu fonduri de la bugetul de stat. O asemenea evoluție va avea un impact negativ nu doar asupra IICCMER, ci și asupra Guvernului în ansamblul său, asupra României. Restaurarea «Închisorii Tăcerii» este o datorie de onoare pe care România de astăzi o are față de cei care au suferit și au murit în astfel de locuri. Este un examen de conștiință pe care România nu-l poate rata din cauza unor neînțelegeri birocratice’’, a conchis Daniel Șandru, președintele executiv al IICCMER.