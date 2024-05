Paștele a dat startul vacanțelor la rulotă. Ținutul Buzăului, un adevărat magnet pentru turiștii străini VIDEO

Sejurul de Paște se poate petrece și altfel decât în aglomerația din orașe, la terasele pline sau în hoteluri. Mulți oameni, inclusiv străini, aleg să meargă cu rulota și să stea în liniște, în natură. Un astfel de loc este în Ținutul Buzăului, în apropiere de Vulcanii Noroioși.

Dan și Mădălina sunt printre zecile de rulotiști care petrec sărbătorile în campingul de lângă Vulcanii Noroioși. Ieșirile în natură le-au devenit un obicei și spun că nimic nu se compară cu vacanța la rulotă.

„E superb să stai așa la firul ierbii. Aici, în spatele rulotei, este o pasăre care toată noaptea fluieră. Asta înseamnă să fii în natură. Așa, între betoane, dacă vreau, stau acasă. Până la rulotă am stat cu cortul și vă zic că bine era și la cort”, spune Dan.

Cuplul din București și-a făcut provizii pentru cel puțin trei zile de ședere în complexul de la poalele Vulcanilor Noroioși.

„Avem aragaz, ladă frigorifică cu legume, cu băutura. Aici, în frigiderul din rulotă, avem carnea pentru grătare, salată de boeuf, sărmăluțe, brânză”, ne spune Mădălina.

Vecinii lor, o familie din Vrancea, fură startul petrecerii și încinge deja grătarul.

„Avem un cârlan de vreun an de zile pentru grătarele din aceste zile. Am zis să nu luăm miei pentru că sunt prea mici. Cârlanul e mai îmbrăcat, așa, și are și alt gust”, declară Cătălin, profesor din Adjud, Vrancea.

La doar 130 de kilometri distanţă de Bucureşti, în rezervaţia naturală de la Vulcanii Noroioşi, turiştii români şi străini deopotrivă descoperă ingredientele unei vacanţe reuşite de Paște.

Printre ei se numără și un cuplu de germani care petrec un sejur de trei săptămâni în România. Stefan și Suzanne spun că au fost atrași de oamenii, frumusețile și tradițiile de aici.

„Vecinul meu care se pregătește de grătar m-a invitat alături de familia lui să-l facem împreună și să mâncăm cu toții. Asta îmi place în comunitățile de rulotiști. Suntem pentru a doua oară în România și facem un tur al acestei frumoase țări”, ne spune Stefan.

Campingul buzoian este destinaţia perfectă pentru cei care dau vacanţele luxoase la hoteluri de cinci stele pe o ieşire în natură. Cel puțin 60 de rulote și campere sunt de Paște în perimetrul de la poalele Vulcanilor Noroioși.

„În primul rând, oamenii vin pentru aerul curat și socializare. Fiecare dintre ei, e atât de plăcut să-i vezi cum fac schimb, cum își aranjează ei friptura. Se unesc și ies mese câmpenești”, declară Aurel Boboc, administratorul campingului de rulote.

Pentru turiștii aflați de Paște în complex, bucătăresele campingului de la Vulcanii Noroioși pregătesc meniuri speciale, din care nu lipsesc friptura și drobul de miel. La mare căutare sunt răcoritoarele ciorbe dar și tigăile picante cu piept de pui.

„Majoritatea rulotiștilor vin și servesc ciorbe, ciorbe de găină, cu tăiței, ciorbe de perișoare. Acum, de Paște, o să facem și ciorbă de miel”, ne precizează Claudia Dumitrescu, bucătarul șef.

Turiștii care petrec minivacanța de Paște în județul Buzău pot vizita Vulcanii Noroioși, Așezările Rupestre de la Aluniș și Bozioru, Mănăstirea Ciolanu și multe alte obiective de pe Valea Buzăului.