Video Fabrică de drone Shahed din Rusia, ținta unui atac cu drone ucrainene

Ucraina a lovit o fabrică de drone iraniene Shahed din Republica Tatarstan. Potrivit imaginilor, cel puțin o dronă a lovit direct fabrica de producție, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu.

Fabrica în cauză, Alabuga, situată la 600 de mile est de Moscova, în regiunea Tatarstan din Rusia, produce tot mai multe drone de atac Shahed-136, proiectate în Iran (cunoscute în Rusia sub numele de Geran), iar omul din spatele acesteia consideră că acesta ar putea fi unul dintre cele mai mari succese ale sale, scrie CNN.

„Este o unitate completă”, afirmă directorul general Timur Shagivaleev în documentar, explicând că majoritatea componentelor pentru dronă sunt acum produse local.

„Intră bare de aluminiu, din ele se fabrică motoare; microelectronica se obține din cipuri electrice; fuselajele sunt realizate din fibră de carbon și fibră de sticlă – este o locație completă.”

Afirmația sugerează că producția dronei Shahed, proiectată în Iran și care a reprezentat coloana vertebrală a războiului cu drone purtat de Moscova împotriva Ucrainei, a fost în mare parte integrată în complexul militar-industrial al Rusiei. Analiștii și oficialii din serviciile de informații estimează că 90% dintre etapele de producție au loc acum la Alabuga sau în alte unități din Rusia.

În acest sens, imagini recente din satelit arată că situl continuă să se extindă, cu noi facilități de producție și dormitoare, ceea ce i-ar permite să-și mărească producția exponențial.

Analiștii cu care CNN a vorbit cred că această dezvoltare ar putea permite Rusiei să exporte o versiune actualizată și testată în luptă a dronei pe care inițial o importa din Iran – poate chiar înapoi către Teheran.