Un anti-vaccinist a deschis focul asupra Centrului pentru Controlul și prevenirea bolilor din Atlanta

Angajații Centrului pentru Controlul și prevenirea Bolilor din SUA (CDC), au fost victimele unui atac armat vineri seară, 8 august. În urma anchetei, s-a stabilit posibilul motiv pentru care autorul atacului a comis acest gest.

Peste drum de campusul CDC, un bărbat înarmat — posibil motivat de ura față de vaccinuri — a deschis focul asupra clădirilor agenției, provocând panică în cartierul de lux din Atlanta și pe întinsul campus cu acces liber al Universității Emory, aflat lângă aceasta, scrie CNN.

Ofițerul de poliție din comitatul DeKalb care a ajuns primul la incident, David Rose, a fost ucis. Tată căsătorit, cu doi copii și încă unul pe drum, Rose ar fi împlinit un an de când lucra în poliție luna viitoare.

Împușcăturile au început puțin înainte de ora 17:00, la farmacia CVS din Emory Point, pe Clifton Road, chiar peste drum de intrarea principală în sediul CDC. Locuitorii și studenții aflați în drum spre casă, precum și părinții care își luau copiii de la grădiniță, au fost prinși într-o stare tensionată de izolare care s-a prelungit până noaptea.

Sirenele poliției răsunau în zonă în timp ce ofițerii interveneau.

Atacatorul a fost găsit mort la etajul al doilea al magazinului CVS. Fusese împușcat, dar poliția nu a putut spune dacă gloanțele au venit de la ofițeri sau de la el însuși.

Biroul de Investigații al statului Georgia a identificat sâmbătă atacatorul ca fiind Patrick Joseph White, 30 de ani, rezident în suburbia Kennesaw din Atlanta. Ancheta privind motivele atacului este în desfășurare.

În birourile CDC, angajații au spus că situația ar fi putut fi mult mai gravă.

Fotografii văzute de CNN, făcute din interiorul unei clădiri CDC, arată găuri de gloanțe în geamuri și cioburi pe podea. Imaginile arată cum gloanțele au trecut la mică distanță deasupra rândului de birouri unde stau angajații.

Atacul ar fi fost motivat de ura față de vaccinul anti-Covid-19

„E un miracol că nimeni nu a fost ucis aici”, a declarat pentru CNN un angajat al CDC.

Autoritățile nu au confirmat motivul, dar surse au spus pentru CNN că atacatorul ar fi putut viza CDC din cauza unor probleme de sănătate personale, pe care le punea pe seama vaccinului anti-Covid-19.

După ce au vorbit cu membrii familiei suspectului, polițiștii iau în calcul ipoteza că acesta era bolnav sau credea că este bolnav și dădea vina pe vaccinul anti-Covid-19 pentru boala sa, a declarat pentru CNN un oficial din forțele de ordine.

CDC, una dintre cele mai importante agenții de sănătate din lume, are misiunea de a proteja sănătatea americanilor. Însă a fost criticată în timpul celei de-a doua administrații Trump, în contextul în care teoriile conspirației continuă să afecteze reputația vaccinului creditat cu oprirea răspândirii pandemiei globale.

Atacul armat a avut loc în aceeași săptămână în care secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane al SUA, Robert F. Kennedy Jr. — un critic de lungă durată al vaccinărilor anti-Covid și cunoscut pentru răspândirea de informații false despre vaccinuri — a anunțat anularea unor investiții de jumătate de miliard de dolari în proiecte bazate pe tehnologia ARNm.

HHS a anunțat că va anula finanțarea federală pentru aproape douăzeci de proiecte de vaccinuri ARNm.

Pe rețelele de socializare, Kennedy a redistribuit o declarație a directorului CDC referitoare la atac, dar nu a comentat personal incidentul.

Primarul orașului Atlanta, Andre Dickens, a declarat că presupusul atacator „este o persoană cunoscută, care ar putea avea un interes în anumite chestiuni pe care nu le pot detalia cu încredere până când ancheta nu este finalizată.”

Directoarea CDC, Susan Monarez, a scris pe X că atacatorul a tras asupra a cel puțin patru clădiri.

Monarez a informat personalul CDC prin e-mail că luni vor lucra de la distanță, în timp ce se desfășoară o „evaluare a securității”. De asemenea, le-a pus la dispoziție angajaților servicii de asistență.

Potrivit surselor din forțele de ordine, atacatorul purta aparent o mască chirurgicală și era înarmat cu două pistoale, o pușcă, o armă de vânătoare și două rucsacuri pline cu muniție.