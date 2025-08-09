search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

NASA a descoperit care sunt cele mai fierbinți puncte de pe Pământ: temperaturile pot ajunge până la 80 de grade

0
0
Publicat:

Cercetătorii au descoperit cele mai fierbinți zone de pe Pământ, detronând Valea Morții din California, considerată până acum locul cu cele mai ridicate temperaturi.

Dasht-e Lut/FOTO: Flickr
Dasht-e Lut/FOTO: Flickr

Cu ajutorul sateliților, cercetătorii de la NASA au descoperit faptul că cele mai calde locuri de pe planetă se află în Iran și Mexic.

Cu toate acestea, Death Valley (Valea Morții) rămâne unul dintre cele mai fierbinți locuri de pe Pământ. Stația meteo emblematică din Furnace Creek a înregistrat o temperatură legendară a aerului de 56,7°C în iulie 1913.

Totuși, această măsurătoare surprinde doar temperatura aerului la aproximativ un metru și jumătate deasupra solului, în condiții foarte controlate. Este un record simbolic, dar nu spune întreaga poveste.

Solul se încălzește mai repede și reține mai multă căldură decât aerul. Măsurătorile de la începutul secolului XX din deșertul Tuscan au documentat o diferență de până la 16,7°C între temperaturile solului și ale aerului. Un raport din 2011 al Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) a evidențiat că temperaturile solului pot depăși 70°C, chiar și atunci când temperaturile aerului sunt semnificativ mai scăzute.

Iran și Mexic au stabilit un nou record

Cu ajutorul tehnologiei MODIS, oamenii de știință au reușit să cartografieze mai bine punctele termice extreme de pe glob.

Analizând 18 ani de date, cu o rezoluție de un kilometru pătrat, cercetătorii au identificat două zone unde temperaturile solului depășesc în mod regulat 80°C: deșertul Dasht-e Lut din Iran și deșertul Sonora din Mexic.

Caracteristicile geografice ale acestor regiuni intensifică radiația solară. În Dasht-e Lut, munții din jur captivează aerul fierbinte, suprafețele de rocă vulcanică absorb căldura, iar lipsa evaporării împiedică răcirea.

Această combinație transformă zona într-o adevărată capcană termică. Potrivit unui studiu publicat în 2021 în BAMS, Lut deține în prezent recordul mondial cu o temperatură a solului de 81,9°C.

Aceste deșerturi sunt adesea trecute cu vederea în discuțiile populare, deoarece sunt departe de centrele tradiționale de măsurare. Totuși, ele reprezintă unele dintre cele mai extreme condiții de pe planetă. Căldura extremă din deșertul Sonora este favorizată de umiditatea scăzută, altitudinea redusă și topografia de tip bazin.

Noile măsurători modifică astfel înțelegerea limitelor climatice și a ceea ce este sustenabil pentru viață.

Potrivit unui raport realizat de BAMS în 2011, temperaturile de la suprafață, în special în zonele cu vegetație redusă, exercită o presiune directă asupra ecosistemelor.

În unele bazine deșertice, cum ar fi Qaidam din China, fluctuațiile zilnice de temperatură, cunoscute sub numele de intervale de temperatură diurnă, pot depăși 60 de grade Celsius. Această variabilitate obligă speciile de animale și plante să suporte schimbări rapide și extreme de mediu.

Dincolo de impactul ecologic, aceste variații de temperatură reprezintă provocări tehnice pentru infrastructura umană. Drumurile, senzorii și materialele se deformează și se degradează mai rapid, accelerând uzura în regiunile deja vulnerabile.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
digi24.ro
image
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
stirileprotv.ro
image
Alertă meteo: Septembrie ca niciodată în România! Ce se întâmplă în București? Nu rata prognoza meteo actualizată!
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
De ce China sapă o groapă de 10.000 de metri în pământ. Motivul e unul de-a dreptul surprinzător
fanatik.ro
image
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
libertatea.ro
image
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă de-a dreptul neverosimilă
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
image
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Tânăr sfâșiat în larg de un rechin. Cum a reușit să scape cu viață din colții fiarei. Imagini șocante
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat "pe ușa din spate" de la FCSB
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Schimbare pentru românii care primesc pensii, indemnizații, șomaj și alocații
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?