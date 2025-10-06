Video O familie cu cinci copii a rămas blocată pe un drum forestier, după ce șoferul a urmat indicațiile GPS

O familie din județul Covasna, cu cinci copii, a rămas blocată pe un drum forestier din comuna Bisoca, Buzău, după ce tatăl, aflat la volan, a urmat indicațiile unei aplicații de navigație.

Incidentul s-a produs duminică, 5 octombrie, atunci când bărbatul a sunat la 112 pentru a cere ajutor, potrivit Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Buzău.

„Apelul la numărul unic de urgenţă 112 a fost făcut de un bărbat din judeţul Covasna, care a semnalat faptul că, în timp ce se întorcea împreună cu familia de la o biserică din zona Bisoca, au urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie şi au ajuns pe un drum forestier greu accesibil. Din cauza ploilor din ultimele zile, drumul s-a deteriorat, iar autoturismul a rămas blocat”, au transmis reprezentanții IJJ.

La fața locului au intervenit cinci jandarmi montani și din Detașamentul 1 Mobil, cu două autospeciale. Aceștia au reușit să elibereze autoturismul și au escortat familia – formată din soț, soție, bunică și cei cinci copii, cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani – până la drumul principal.

Niciunul dintre membrii familiei nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Jandarmii recomandă turiștilor care merg pe trasee montane să verifice prognoza meteo, să poarte echipament adecvat și să se informeze despre starea drumurilor, pentru a evita astfel de situații.