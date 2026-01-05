Gică Hagi îi ține pe fotbaliștii de la Farul în frigul din România. Gruparea constănțeană nu pleacă de acasă

Lotul echipei de fotbal Farul Constanța s-a reunit, luni dimineață, în vederea reluării pregătirilor pentru partea a doua a Superligii, informează gruparea dobrogeană pe pagina oficială de Facebook.

Cei 34 de jucători ai formației conduse de antrenorul Ianis Zicu (42 de ani) au efectuat vizita medicală, în cursul acestei zile fiind programată și prima ședință de pregătire.

Conducerea clubului, în frunte cu patronul Gică Hagi (60 de ani), a stabilit ca Farul Constanța să nu plece în străinătate în această iarnă, urmând să efectueze stagiul de pregătire la Baza Sportivă a Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu.

Până la reluarea campionatului, gruparea dobrogeană va disputa două partide amicale. În prima va întâlni formația Cerno More Varna, ocupanta locului 4 în primul eșalon valoric al Bulgariei, în 10 ianuarie, la Baza Sportivă a Academiei Gheorghe Hagi, iar în cea de-a doua, echipa FC Botoșani, în 11 ianuarie, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

În primul meci oficial din 2026, Farul Constanța va întâlni la 17 ianuarie, pe teren propriu, formația FC Hermannstadt, în cadrul etapei a 22-a a Superligii.

Granzii sunt la pregătiri în Turcia

Farul se pregătește în frig și nu va fi sub lupa selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani), plecat în Antalya, unde majoritatea granzilor României se află în pregătiri. Doar CFR Cluj a ales cantonamentul spaniol de la Oliva Nova.

FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova se pregătesc pe malul Mării Mediterane, pentru a doua parte a stagiunii, care va începe vineri, 16 ianuarie, cu duelul dintre FC Argeş şi FCSB.

Campionii României vor fi ultimii care se vor întoarce din Antalya, pe 15 ianuarie, cu doar o zi înaintea duelului de la Mioveni. Este deja o tradiţie ca selecţionerul să vină în Turcia pentru a urmări pe viu antrenamentele şi meciurile amicalelor ale echipelor româneşti.

Naţionala României nu mai are niciun meci de pregătire până la finalul lunii martie din 2026, când se joacă soarta calificării la Campionatul Mondial.

Pe 26 martie, de la ora 20:00, România joacă împotriva Turciei la Istanbul, iar dacă va trece de „otomani”, elevii lui Mircea Lucescu vor juca împotriva învingătoarei din duelul Kosovo - Slovacia, „finala” pentru Mondial fiind programată pe 31 martie la Bratislava sau Priştina.