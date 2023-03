Explicația unui bărbat divorțat pentru că „rata” zilele de 8 Martie: „Conta dacă îi duceam buchete de flori” VIDEO

8 Martie este poate cea mai importantă dintre zilele în care bărbații pot să-și demonstreze afecțiunea față de femeile dragi din viața lor. Sunt însă extrem de mulți și cei care care au ratat și acum ocazia de a-și impresiona doamnele, iar explicațiile acestora sunt de-a dreptul hilare.

Pe Ion și Ionel i-am întâlnit la o șuetă pe marginea drumului, la Gherăseni. Și-au amintit că e 8 Martie, însă ei spun că nu au motive de sărbătoare. Ionel a iubit cândva, propria nevastă, însă a fost părăsit de curând.

Acum, bărbatul de 64 de ani are mustrări de conștiință și crede că avea și anul acesta cui să-i ducă flori dacă știa cum să se poarte cu femeia din viața sa. „Conta dacă îi duceam buchete de flori. Până într-un an, după ce nu a mai fost bine între noi, de o Sfântă Mărie, mi le-a aruncat și a zis pleacă de aici cu ele”, ne spune domnul Ionel.

Prietenul său, Ion, a trecut în ultimii ani mai ușor peste ziua de 8 Martie. Nu a fost căsătorit, iar de grija cadourilor de Ziua Femeii a scăpat de mult timp, de când nu a mai avut un serviciu.

„Nu am fost pretențios la femei, dar nu a fost să fie. Înainte le dădeam flori colegelor și se bucurau. În ultima vreme nu am mai oferit nimic, dacă am ieșit la pensie”, spune Ion, localnic din Gherăseni.

Pentru bătrânele satelor, cele care se adună la porți seară de seară, 8 Martie este doar subiect de discuție despre iubirile de altădată. Își aduc aminte cum erau curtate de flăcăi și cât de riguroși erau părinții cu mândrii care cutezau să le cucerească.

„Ne-am luat de la 16 ani mamă. El avea 19. Nici nu știa el ce e aia Ziua Femeii, țărani. Pe vremuri altfel era. Ziceau băieții, hai, suie-te în căruță că nu stă calul să mănânce”, ne povestește tanti Elena, o femeie de 82 de ani.

De când tinerii satelor s-au împuținat, pentru că au luat calea orașelor sau a străinătății, iubirea la sat se rezumă la cel mult o vorbă frumoasă. Cei care ne-au ieșit în cale, pe ulițe, spun că sunt oameni în etate și că numai la flori și cadouri nu le-a stat gândul.

„Ne găseam mai multe femei, eram tineri, ne duceam și noi într-un local, la o prăjiturică, la un suc”, își amintește o doamnă de aproape 70 de ani, din Smeeni.