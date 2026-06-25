Primăria Capitalei scoate artileria anti‑caniculă: dușuri stradale, tuneluri de răcorire și noi cișmele în zonele aglomerate

Primăria Municipiului București ia măsuri pentru protejarea populației în contextul temperaturilor extreme, prin instalarea de dușuri stradale, tuneluri de răcorire și noi cișmele în zonele intens circulate ale orașului.

Primele două instalații de răcorire sunt deja funcționale în Piața Unirii.

„Copii, seniori, corporatiști la costum sau livratori de mâncare, turiști, mămici cu cărucioare, nimeni nu ratează perdelele cu vapori de apă. Toți își încetinesc pașii și se bucură de câteva momente de prospețime. Pentru început, sunt gata, funcționale două dușuri stradale, în Piața Unirii: la intersecția cu Bd. Unirii și la Str. Halelor”, a precizat Primăria Municipiului București (PMB), într-un comunicat postat pe Facebook.

Joi, 25 iunie, a fost montat încă un tunel de răcorire în Piața Universității, la Teatrul Național, care va fi pus în funcțiune de vineri.

Municipalitatea anunță că alte cinci puncte similare vor fi amenajate în perioada următoare în zone precum stația de metrou Titan, Calea Giulești, Șoseaua Alexandriei, Piața Rahova, Calea Victoriei și Șoseaua Mihai Bravu, în apropiere de Obor.

De asemenea, sunt funcțiune cișmele publice, amplasate pe trotuarele cu trafic intens.

„113 cișmele și 8 dușuri stradale! Pe timp de vară, sunt o adevărată binecuvântare pe străzile din București. Hidratarea e și ea extrem de importantă, în special pe timp de vară! Tocmai de aceea, încă de la 1 mai am pus în funcțiune cele 113 cișmeler amplasate pe străzile pe care le avem în administrare”, a mai precizat PMB.