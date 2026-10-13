Tânărul de 18 ani cu sindrom Down dispărut în Sectorul 6 al Capitalei, a fost găsit

Un tânăr de 18 ani, diagnosticat cu sindrom Down, a fost dat dispărut după ce a plecat de la domiciliu, din Sectorul 6 al Bucureștiului, în data de 13 octombrie 2026. Autoritățile au anunțat că băiatul a fost găsit.

Foto: Politia Română

UPDATE Marin Andrei-Cristian, în vârstă de 18 ani, care dispăruse marți, 13 octombrie, din Sectorul 6 al Capitalei, a fost găsit, după ce Poliția a lansat un mesaj RO-ALERT și a cerut sprijinul populației pentru identificarea lui.

Știrea inițială

Marin Andrei Cristian are aproximativ 1,65 metri înălțime, cântărește în jur de 70 de kilograme, are părul scurt, drept și șaten, precum și ochii căprui.

La momentul dispariției, purta o geacă gri, un tricou alb, pantaloni negri și pantofi sport gri, cu talpă albă. Avea asupra sa un rucsac negru, inscripționat cu numele „Puma”.

Tânărul este diagnosticat cu sindrom Down.

Persoanele care l-au văzut pe Marin Andrei Cristian sau care dețin informații ce ar putea contribui la găsirea lui sunt rugate să anunțe de urgență Poliția, apelând numărul 112 sau folosind datele de contact indicate în mesajul RO-ALERT.

Orice informație poate fi importantă pentru identificarea locului în care se află tânărul și pentru întoarcerea sa în siguranță la familie.