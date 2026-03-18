Ce pedeapsă a primit un bărbat care a decapitat un pescăruș. Pasărea a încercat să îi fure cartofii prăjiți copilului său

Un bărbat din sudul statului New Jersey a decapitat un pescăruș în apropierea unui parc de distracții, pe motiv că pasărea îi deranja fiica. El a fost condamnat la închisoare.

Franklin Ziegler, în vârstă de 30 de ani, din Cape May, a fost condamnat la 262 de zile de închisoare, adică aproximativ opt luni, conform documentelor judiciare. De asemenea, i s-a aplicat o amendă de până la 250 de dolari, potrivit NJ.com.

Avocatul lui Ziegler, Jack Tumelty, a declarat că clientul său a fost admis în programul de reabilitare judiciară în ciuda obiecțiilor procurorului.

„A fost eliberat din închisoarea județului Cape May pe 12 februarie, în urma unei pledoarii de vinovăție depuse la Curtea Superioară”, a spus Tumelty.

Un mare juriu l-a pus sub acuzare pe Ziegler pe 24 iunie 2025, la un an după ce poliția din North Wildwood l-a acuzat de infracțiuni de cruzime față de animale.

În 2024, mai mulți angajați ai Morey’s Pier intervievați de poliție au declarat că Zeigler s-a apropiat de ei pentru a cere un sac de gunoi, ținând în mâini pescărușul mort.

Zeigler a recunoscut în fața camerei de corp a poliției că a ucis pescărușul după ce acesta a încercat să îi fure cartofii prăjiți ai copilului.

De asemenea, el a devenit agresiv cu polițiștii în timp ce aceștia îl interogau. Oficialii au declarat că au fost făcute fotografii ale păsării moarte, care au fost folosite ca probe în caz.