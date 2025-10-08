search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Un consilier local bucureștean vrea ca autoturismele cu minim patru persoane să poată circula şi pe benzile speciale de transport în comun

0
0
Publicat:

Consilierul municipal PSD Dan Cristian Popescu a iniţiat un proiect care prevede ca pe benzile speciale de transport în comun să poată circula şi autoturisme cu minim patru persoane (şofer plus trei pasageri).

Bandă pentru autobuze FOTO: București
Bandă pentru autobuze FOTO: București

Iniţiativa consilierului PSD Dan Cristian Popescu a fost depusă la Secretariatul Primăriei Capitalei.

"Proiectul propune ca pe benzile speciale de transport în comun să poată circula şi autoturisme cu condiţia ca în acestea să fie minim 4 persoane (şofer + 3 pasageri). Am propus acest lucru, pe de o parte, pentru că benzile speciale sunt nefolosite peste 50% din timp, iar, pe de altă parte, pentru a încuraja folosirea în comun a autoturismelor, având în vedere ca cele mai multe maşini aflate în traficul bucureştean sunt ocupate doar de şofer", a anunţat Dan Cristian Popescu, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, o astfel de măsură ar contribuit la o mai bună acceptare publică a extinderii benzilor speciale.

"De asemenea, proiectul propune şi o restricţie faţă de situaţia de azi, anume că taxiurile fără pasageri să nu mai poată folosi aceste benzi, din simplul motiv că nu le putem considera transport în comun dacă nu au pasageri la bord", a explicat fostul viceprimar al Sectorului 2.

Dan Cristian Popescu a anunţat recent şi un alt proiect prin care toate vehiculele neînmatriculate în Bucureşti sau judeţul Ilfov care circulă pe drumurile publice din Capitală ar urma să plătească o taxă de acces, tip rovinietă.

Taxa ar urma să se achite pentru perioade de: o zi, şapte zile, 30 de zile sau 12 luni, fiind diferenţiată în funcţie de tipul vehiculului.

Plata se va putea face online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar verificarea se va realiza prin camere fixe şi mobile de recunoaştere a numerelor de înmatriculare, prevede proiectul.

Valoarea taxei de acces pentru autoturisme ar urma să fie de 3,5 euro/zi, ajungând la 6 euro/7 zile, 9,5 euro/30 de zile şi 50 de euro/an.

București

