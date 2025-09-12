Constanța este noul... Caracal. Primăria a făcut o bandă specială pentru transport public pe un bulevard unde nu circulă autobuze

La Constanța, primăria locală a înfiinţat o bandă de circulație dedicată transportului public pe un bulevard unde nu trece niciun autobuz, decizie care ridică semne de întrebare privind modul cum sunt administraţi banii publici la nivel local.

Primăria Constanța este, din nou, în atenția publicului după ce a inaugurat o bandă de circulație destinată exclusiv transportului public exact pe un cunoscut bulevard pe unde nu trece niciun autobuz. Este vorba despre o porțiune de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, în zona parcului Gării și a Trezoreriei, unde autoritățile au delimitat recent o bandă specială cu stâlpișori și au inscripționat vizibil marcajul „BUS-TAXI”.



Ceea ce a stârnit nedumerirea locuitorilor este faptul că autobuzele CT Bus nu au trasee care să treacă pe acel tronson. Astfel, singurele vehicule care pot folosi în mod legal noua bandă sunt taxiurile, ceea ce transformă întreaga investiție într-un proiect lipsit de utilitate pentru transportul public, notează CT100.ro.

„Am crescut aici și am parcat toată viața în zonă. Acum au pus stâlpișori și bandă de autobuz, dar autobuz nu există. În schimb, Primăria nu a construit nicio parcare nouă. Unde să lăsăm mașinile?”, a declarat un constănțean nemulțumit de schimbările recente.

Intervenția municipalității este cu atât mai surprinzătoare cu cât banda amenajată este chiar mai lată decât o bandă obișnuită de circulație, comparabilă cu cea de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, una dintre cele mai aglomerate artere din oraș.

Introducerea benzilor dedicate transportului public nu este o noutate în Constanța. Ele au fost implementate în urmă cu aproximativ șase ani, în mandatul fostului primar Decebal Făgădău, ca parte a unui plan de fluidizare a traficului și de stimulare a transportului în comun pe marile bulevarde.

Totuși, situația din dreptul parcului Gării ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care sunt cheltuiți banii publici.

După apariția informațiilor legate de această bandă inutilă, presa locală relatează că au avut loc ședințe la CT Bus și la Primărie în care s-ar fi discutat despre devierea autobuzelor liniei 100 pe acel traseu, astfel încât să ocolească parcul, numai pentru ca banda să nu rămână nefolosită.