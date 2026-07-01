Un bărbat din Capitală, salvat de jandarmi după ce ar fi încercat să se arunge de pe podul Basarab

Un bărbat a fost salvat de jandarmi miercuri, 1 iulie, după ce ar fi intenţionat să se arunce de pe marginea podului Basarab din Capitală.

„În data de 01.07.2026, în jurul orei 18:50, jandarmii au observat, pe marginea podului Basarab, o persoană de sex bărbătesc ce părea că intenţionează să se arunce.

Jandarmii au iniţiat dialogul cu persoana şi, imediat ce a existat posibilitatea, a fost plasată într-o zonă de siguranţă”, a informat Jandarmeria Bucureşti.

Conform sursei citate, bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost preluat de un echipaj medical de specialitate pentru aplicarea măsurilor specifice.